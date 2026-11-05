Nayef Aguerd a contribué à la solidité de l’OM lors de la victoire à Leverkusen (0-1), jeudi 5 novembre. Le défenseur marocain a remporté des duels importants et accompagné Egan-Riley dans une charnière qui a préservé l’avantage marseillais.

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À la BayArena, l’OM a d’abord cherché à perturber la relance allemande. Gouiri s’est procuré une première occasion dès la septième minute, sans battre Flekken. Derrière, Nayef Aguerd avait notamment la charge de surveiller Schick, tandis que Leverkusen prenait progressivement davantage le ballon. Le Marocain a aussi participé aux situations offensives : sa tête a été contrée par le bras de Tapsoba à la 37e minute, sans penalty accordé. Une sortie trop haute est restée sans conséquence, puis il a contré une tentative de Quansah avant la pause.

Le score était toujours nul au retour des vestiaires. Les Marseillais ont trouvé de nouvelles possibilités, notamment par Paixão et Gouiri, sans concrétiser immédiatement. Aguerd a poursuivi son travail de couverture aux côtés d’Egan-Riley, en contenant les déplacements de l’attaque allemande. À la 77e minute, le crochet puis la frappe enroulée de Gouiri ont enfin donné l’avantage à Marseille. La défense olympienne a ensuite conservé cette avance, permettant à l’OM de décrocher son premier succès dans cette campagne de Ligue Europa.

La note FCM de Nayef Aguerd : 7,5/10

Son appréciation

Une prestation solide dans un match qui exigeait de la vigilance face à Schick. Aguerd a défendu avec autorité, couvert sa zone et répondu dans les duels. Son contre devant Quansah illustre son utilité dans les situations dangereuses. Une sortie trop haute rappelle que tout n’a pas été parfait, mais elle n’efface pas sa maîtrise d’ensemble. Sa complémentarité avec Egan-Riley a donné une assise à l’OM jusqu’au bout.

Les notes des médias