Bruno Genesio voit son équipe progresser, mais refuse de changer de discours après les victoires. Avant Lens–OM, l’entraîneur insiste sur la confiance des joueurs et sur la nécessité de conserver une analyse lucide.

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Lors de sa conférence de presse du samedi 7 novembre, retranscrite par RMC Sport↗, Bruno Genesio a détaillé le rôle du mental dans le redressement marseillais. Il considère que certains joueurs ont encore besoin de temps après les difficultés vécues la saison précédente.

Un environnement plus serein pour retrouver la confiance

Le technicien ne limite pas la performance à la préparation physique ou aux choix tactiques. Il estime que le contexte quotidien peut aider les joueurs à exprimer leurs qualités, sans effacer immédiatement les périodes délicates.

La performance au haut niveau dépend de plein de paramètres techniques, physiques et tactiques mais elle dépend aussi du mental. Un joueur qui a un environnement plus tranquillisant aura de meilleures performances. J’ai des exemples de joueurs qui étaient dans une situation difficile l’année dernière et ils ont besoin de temps pour retrouver la confiance pour performer.

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La même lucidité après les défaites et les victoires

Cette gestion passe aussi par un discours mesuré. Genesio explique avoir cherché les éléments positifs pendant les défaites et vouloir désormais éviter que les résultats favorables masquent les points à améliorer.

C’est valable dans les deux sens. Comme quand on a eu l’enchaînement de défaites, j’ai essayé de garder de la lucidité dans l’analyse des matchs. C’est exactement ce qu’a dit Luis Enrique hier sur son équipe. L’essence de ce sport c’est la remise en questions perpétuelle. Entre une victoire et une défaite, la limite est infime.

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Le coach cite notamment les mouvements et les rotations comme des signes de progression dans le jeu. Il maintient toutefois l’exigence d’une remise en question régulière, à commencer par le déplacement à Lens dimanche soir.