Bruno Genesio a savouré la victoire de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1), jeudi soir en Ligue Europa. Satisfait du respect du plan de jeu et de la maîtrise de ses joueurs, l’entraîneur marseillais a néanmoins rappelé que son équipe avait encore du travail.

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Après le succès obtenu grâce au but d’Amine Gouiri à la BayArena↗, Bruno Genesio a livré ses impressions en conférence de presse. Dans ses déclarations rapportées par RMC Sport après le match du 5 novembre↗, le technicien a d’abord insisté sur la satisfaction de voir ses consignes appliquées sur le terrain.

Genesio satisfait du respect du plan de jeu

Fier et heureux de voir mon équipe s’imposer ici, où ce n’est jamais facile. Surtout heureux de voir l’équipe respecter le plan de jeu qu’on avait mis en place. Quand les choses se passent comme vous les avez préparées, c’est une grande satisfaction pour le staff et pour les joueurs.

Le résultat compte, mais la manière dont les Marseillais ont abordé ce déplacement constitue aussi un motif de satisfaction pour leur entraîneur. Genesio a associé le staff et les joueurs dans son appréciation de cette prestation, en soulignant le lien entre la préparation et ce qui s’est produit pendant la rencontre.

« Ça nous relance complètement » en Ligue Europa

Cette première victoire européenne de la saison redonne des perspectives à l’OM. L’entraîneur a évoqué les quatre rencontres restantes, dont trois à domicile, tout en refusant de présenter ce succès comme la preuve que toutes les difficultés étaient derrière son groupe.

Le match qui prouve que l’OM a progressé? Je ne sais pas. On est sur une dynamique qu’on a réussi à inverser, on a encore du travail. Au niveau comptable, ça nous relance complètement, on a encore quatre matchs à jouer, dont trois à domicile, ça nous laisse toutes nos chances pour terminer dans les 24 premiers. Ce soir, j’ai aussi envie de tempérer tout le monde. Je sais qu’il y a encore du travail, que tout n’est pas réglé. Mais ça fait plaisir de retrouver une équipe qui a autant de maîtrise.

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Un groupe soudé, mais encore du travail

Au-delà de la qualification, Bruno Genesio a mis en avant l’état d’esprit de son effectif. À ses yeux, les difficultés rencontrées depuis le début de saison ont aussi renforcé les liens au sein du groupe. Son discours reste toutefois mesuré : apprécier la victoire, identifier les raisons de l’amélioration et poursuivre les efforts.