Bruno Genesio se méfie du RC Lens avant le déplacement de l’OM dimanche à 20h45. Malgré la lourde défaite lensoise contre Côme, le technicien attend une réaction et demande à ses joueurs d’être prêts dès l’entame.

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Lors de sa conférence de presse du samedi 7 novembre, retranscrite par RMC Sport↗, Bruno Genesio a refusé de considérer la situation de son adversaire comme une garantie. Il a également exprimé de l’empathie pour l’entraîneur lensois et son staff après une soirée difficile.

Genesio attend une réaction dès le début du match

Pour le coach marseillais, la blessure laissée par cette défaite peut provoquer une réponse. Son avertissement porte donc sur l’intensité des premières minutes, bien davantage que sur une supposée fragilité durable de Lens.

On a toujours de l’empathie pour le coach. Je sais ce qu’on peut ressentir dans ces moments-là. C’est une équipe blessée qu’on va affronter. On connaît les valeurs de Lens. On s’attend à une réaction de leur part. Il faudra qu’on soit prêts dès l’entame.

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Ne pas réduire Lens au match contre Côme

Genesio replace aussi ce revers dans le contexte d’une rencontre où les événements peuvent s’accumuler dans un seul sens. Il ne veut pas que ses joueurs construisent leur préparation uniquement sur la dernière sortie adverse.

Il ne faut pas qu’on s’occupe trop de la situation de Lens par rapport à Côme. Il y a des matchs où tout souri à l’adversaire et rien ne va pour notre équipe.

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L’OM arrive après son succès à Leverkusen, mais le technicien entend surtout préparer ce déplacement avec les forces de son propre groupe. Il évoque la possibilité d’un changement de système adverse sans présenter cette hypothèse comme une décision déjà connue.