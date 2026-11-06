L’OM se déplace à Lens dimanche 8 novembre à 20h45 pour la dixième journée de Ligue 1. Neuvièmes après neuf rencontres, les Sang et Or restent sur une lourde défaite européenne mais conservent des arguments à Bollaert, où les Marseillais devront notamment surveiller Florian Thauvin.

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Lens reste à portée de l’OM au classement

Avec 13 points, Lens ne compte que deux longueurs de retard sur Marseille, sixième avant cette journée. Son bilan est équilibré : quatre victoires, un nul et quatre défaites, pour 16 buts marqués et 13 encaissés. Cette proximité donne un enjeu immédiat au déplacement olympien : le Racing peut dépasser l’OM en cas de succès. Le contexte européen ne doit donc pas faire oublier celui du championnat. Les Lensois ont gagné trois de leurs quatre rencontres de Ligue 1 à domicile. Auxerre, Lyon et le Paris FC y ont perdu, tandis que Lorient s’y est imposé. Ces résultats montrent qu’un déplacement à Bollaert reste exigeant, même face à une équipe dont la confiance vient d’être sérieusement touchée.

Deux victoires et trois défaites sur les cinq dernières sorties

Le calendrier officiel du Racing fait apparaître une dynamique contrastée. Les succès contre Troyes et le Paris FC ont été entrecoupés de revers européens, avant une défaite dans le derby puis le naufrage contre Côme.

Date Compétition Résultat 17 octobre Ligue 1 Troyes 1-3 Lens 21 octobre Ligue des champions Club Bruges 3-0 Lens 24 octobre Ligue 1 Lens 2-1 Paris FC 30 octobre Ligue 1 Lille 1-0 Lens 4 novembre Ligue des champions Lens 1-9 Côme

Mercredi, le compte rendu du club décrit une équipe rapidement dominée dans la possession, menée de trois buts à la pause puis débordée au retour des vestiaires. La réduction du score de Ruben Aguilar n’a pas arrêté l’effondrement. Pour Marseille, l’incertitude porte désormais sur la capacité lensoise à retrouver une organisation solide après une telle soirée.

Cahuzac et une défense à trois à reconstruire

Yannick Cahuzac s’est appuyé contre Côme sur une défense composée d’Aguilar, Baidoo et Antonio, devant Risser. Skóraś et Udol occupaient les couloirs, avec Cuisance et Haidara dans l’entrejeu. Thauvin et Hazard accompagnaient Ivanović dans l’animation offensive, pour une organisation lisible en 3-4-2-1. Le dernier onze officiel : Risser – Aguilar, Baidoo, Antonio – Skóraś, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Hazard – Ivanović.

Il s’agit de la composition du 4 novembre, pas d’une annonce pour dimanche. Les changements effectués dès la pause contre Côme et les incertitudes physiques rendent toute reconduction automatique hasardeuse. Le retour d’une meilleure protection de la surface constitue en revanche un chantier évident : Lens n’a encore terminé aucun de ses neuf matches de championnat sans encaisser.

Thauvin, le principal danger à surveiller

Les statistiques lensoises placent Florian Thauvin au centre du jeu offensif : quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1. Avec 787 minutes disputées sur les neuf premières journées, il représente aussi un point de continuité dans l’équipe. Limiter son influence sur les dernières passes sera un enjeu majeur pour le bloc marseillais. Matthieu Udol apporte également une menace depuis son couloir, avec deux buts en championnat. Dans les chiffres compilés par Foot du Jour, Franjo Ivanović compte lui aussi deux réalisations. Ces contributions rappellent que Lens dispose de plusieurs possibilités pour finir ses actions, même si la disponibilité de son attaquant demeure incertaine.

Ivanović incertain, quatre joueurs en réathlétisation

Dans la conférence de presse publiée par le RC Lens ce vendredi 6 novembre, Cahuzac indique qu’Odsonne Édouard, Ismaelo Ganiou, Maik Nawrocki et Abdallah Sima poursuivent leur réathlétisation. Ivanović a reçu un coup à la tête contre Côme : sa participation reste en question. Jonathan Gradit assure, de son côté, se sentir capable de jouer une rencontre entière. Le technicien insiste sur la nécessité de retrouver de la solidité. Gradit rapporte également une intervention de la direction auprès du groupe après la débâcle européenne. Ce sont les derniers éléments communiqués avant l’annonce du groupe : ils invitent à distinguer les joueurs encore en reprise de ceux dont la présence doit simplement être confirmée.