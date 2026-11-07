Bruno Genesio a défendu Igor Paixão ce samedi avant le déplacement à Lens. L’entraîneur de l’OM met en avant son investissement collectif et son travail défensif, au-delà des buts et des passes décisives.

Voir sur YouTube

Lors de sa conférence de presse du samedi 7 novembre, retranscrite par RMC Sport↗, Bruno Genesio a contesté une lecture uniquement statistique des performances du Brésilien. Il s’est notamment appuyé sur le déplacement à Leverkusen pour expliquer ce qu’il attend de son joueur.

Les replis de Paixão comptent aussi pour Genesio

Le coach souligne le rôle joué par Paixão lorsque Marseille devait défendre. Il estime que cette participation à l’effort collectif possède une valeur comparable à une contribution directement décisive devant le but.

Il n’y a pas de souci avec lui. On le juge trop sur les stats. Moi je le juge sur l’investissement pour l’équipe. À Leverkusen, il a fait beaucoup de replis défensifs, comme un 5e défenseur. C’est aussi important que marquer ou faire une passe décisive. Je ne trouve pas qu’il surjoue. Pour moi, il est en net progrès. Il a eu peut-être un petit moment où ça a été compliqué dans sa tête (au moment du mercato, NDLR).

À lire aussi : Les appréciations sur la prestation de Paixão à Leverkusen ↗

Un joueur impliqué dans le projet de l’OM

Genesio reconnaît un passage plus compliqué sur le plan mental autour du mercato, mais décrit aujourd’hui une situation différente. Il insiste sur l’adhésion de son joueur au travail demandé et ne voit pas de problème dans son comportement actuel.

Depuis quelque temps, Igor est totalement impliqué dans le projet de l’équipe et c’est le plus important pour moi.

À lire aussi : Le résumé de la victoire marseillaise à Leverkusen ↗

Cette prise de position intervient à la veille du déplacement à Lens. Elle éclaire les critères du technicien : la capacité à aider l’équipe sans ballon fait pleinement partie de son évaluation de Paixão.