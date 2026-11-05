La victoire de l’OM à Leverkusen (0-1) n’efface pas les difficultés d’Igor Paixão. Actif sur son aile gauche, le Brésilien a trop souvent manqué de précision pour donner de la continuité à ses initiatives.

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Titulaire sur le côté gauche à la BayArena, Igor Paixão a accompagné un départ marseillais marqué par l’occasion de Gouiri à la septième minute. Ses propres prises d’initiative ont été moins abouties. Le Brésilien a traversé une première demi-heure difficile, avant de réussir certains dribbles et de participer aux efforts de récupération. Alors que Leverkusen prenait davantage le ballon, ses imprécisions ont limité les possibilités de prolonger les attaques olympiennes. Averti à la 38e minute pour un coup de coude, il a rejoint la pause avec ses partenaires à 0-0.

Paixão a eu une possibilité de faire évoluer le score au retour des vestiaires, mais sa frappe à la 56e minute n’a pas trouvé le cadre. Il a aussi joué un corner en retrait vers Weah et réussi quelques nouvelles initiatives, sans donner assez de régularité à son match. Genesio l’a remplacé par Tadjidine Mmadi à la 71e minute. Six minutes plus tard, Gouiri a inscrit l’unique but de la rencontre. L’OM a ensuite conservé son avantage et décroché ses premiers points dans cette Ligue Europa.

La note FCM de Igor Paixão : 4,5/10

Son appréciation

L’activité de Paixão ne suffit pas à compenser son manque de justesse. Il a tenté, participé au travail défensif et réussi quelques gestes, mais ses pertes de balle et ses décisions ont limité son influence. Sa frappe après la pause et certains dribbles rappellent qu’il pouvait apporter davantage. Dans une victoire où l’OM avait besoin de bien utiliser ses possibilités, son bilan offensif reste insuffisant, sans réduire sa rencontre à une absence d’efforts.

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