Accueil / OM Actualités / « Get up, stand up » : Retour sur l’incroyable tifo en hommage à Bob Marley !
OM Actualités

« Get up, stand up » : Retour sur l’incroyable tifo en hommage à Bob Marley !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Mercredi soir, lors de l’entrée des joueurs, le virage Sud a embrasé le Vélodrome avec un tifo monumental à l’effigie de Bob Marley, symbole universel de résistance et d’espoir. 

 

Le Vélodrome a vibré d’une manière bien particulière hier soir. Juste avant le coup d’envoi, le Virage Sud a déployé un immense tifo représentant Bob Marley, accompagné d’une banderole reprenant une phrase culte : « Get up, stand up ». Quelques secondes plus tard, les fumigènes ont embrasé le ciel phocéen, créant un spectacle visuel saisissant, presque mystique.

 

Mais derrière cette mise en scène, il ne s’agissait pas d’un simple hommage. C’était une déclaration d’identité. Le célèbre morceau, écrit par Bob Marley et Peter Tosh en 1973 après un voyage en Haïti, est devenu un hymne mondial contre l’injustice et le fatalisme. En choisissant cette chanson, le Virage Sud a rappelé que Marseille est bien plus qu’un club : c’est un symbole de lutte, de fierté et de résistance populaire.

Le foot, la culture et la contestation

À Marseille, le football a toujours été politique, social et culturel. Ce tifo le prouve une fois de plus. Dans une ville où le foot populaire fait corps avec les habitants, où les tribunes sont une scène d’expression collective, Bob Marley n’est pas un hasard. Il est une évidence.


 

Icône de la liberté, de la musique et… du football, son sport de cœur. Le Jamaïcain a déjà inspiré les virages européens, notamment lors d’un match contre l’Ajax. Mais hier, au Vélodrome, son image a pris une autre résonance.

 


Le drapeau jamaïcain détourné en bleu et blanc symbolise une ville entière qui revendique son indépendance à sa manière. Et quand, en fin de match, Marseille se voit refuser un penalty flagrant, le message du tifo résonne encore plus fort : « Get up, stand up, don’t give up the fight. »

 

