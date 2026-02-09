Gifle, absences et message envoyé… les 3 infos OM de ce lundi !

Le Classique a laissé des traces du côté de l’Olympique de Marseille. Entre la lourde défaite au Parc des Princes, les absences remarquées dans le groupe et les déclarations fortes venues du camp parisien, ce lundi 9 février 2026 est riche en enseignements pour l’OM. Retour sur les trois informations majeures qui animent l’actualité marseillaise.

OM : après la claque au PSG (5-0), Roberto De Zerbi clarifie son avenir

Sèchement battu par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (5-0), l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque lors du Classique. Une déroute brutale, d’autant plus difficile à encaisser qu’elle tranche avec les prestations encourageantes observées face à Lens et Rennes ces dernières semaines.

Au coup de sifflet final, Roberto De Zerbi n’a pas cherché d’excuses. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur marseillais a assumé ses responsabilités et adressé un message fort aux supporters, demandant pardon après cette humiliation sportive et évoquant des discussions à venir avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Des propos qui ont immédiatement suscité des interrogations sur son avenir.

Face aux spéculations, le technicien italien a tenu à remettre les choses au clair en conférence de presse. « Je ne suis pas découragé, je suis triste », a-t-il précisé, écartant toute remise en question personnelle. De Zerbi confirme ainsi sa volonté de poursuivre son travail à l’OM, avec pour priorité une réaction rapide sur le terrain après cette soirée noire.

PSG – OM : pourquoi Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi étaient absents de la feuille de match

Lors du déplacement à Paris, deux absences ont particulièrement interpellé du côté marseillais. Pourtant présents dans le groupe convoqué, Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi n’ont finalement pas figuré sur la feuille de match face au PSG. Deux situations bien distinctes, mêlant précaution médicale et choix sportif.

Déjà forfait contre Rennes en Coupe de France, Nayef Aguerd avait fait le déplacement avec ses coéquipiers, laissant espérer un possible retour. Mais selon La Provence, le défenseur marocain a été victime d’un état grippal au sein même du groupe. Le staff médical a alors préféré ne prendre aucun risque, dans un calendrier toujours chargé.

Pour Tochukwu Nnadi, en revanche, l’explication est purement sportive. Arrivé lors du mercato hivernal, le milieu nigérian paie une concurrence dense dans l’entrejeu, avec des joueurs déjà bien installés dans les plans de De Zerbi. Un choix assumé par le staff, qui privilégie pour l’instant les automatismes dans les matchs à très haute intensité.

PSG – OM (5-0) : Ousmane Dembélé voulait faire passer un message

Le Classique n’a laissé aucune place au suspense. Porté par un Ousmane Dembélé en grande forme, auteur d’un doublé, le PSG a surclassé l’OM (5-0) lors de la 21ᵉ journée de Ligue 1. Une démonstration collective conclue par des buts contre son camp de Facundo Medina, puis de Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-in.

Après la rencontre, Dembélé n’a pas caché la volonté des Parisiens de marquer les esprits. « C’était un match spécial, on voulait faire passer un message », a expliqué l’attaquant sur Ligue 1+. Un message clair adressé à la Ligue 1, alors que le club de la capitale reprend la tête du championnat devant Lens.

Cette victoire nette confirme la montée en puissance du PSG et la forme étincelante de Dembélé, de plus en plus décisif. Pour Marseille, en revanche, cette claque symbolise un sérieux coup d’arrêt et impose une remise en question immédiate avant la suite d’une saison qui s’annonce encore longue et exigeante.