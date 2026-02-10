Gouvernance bousculée, colère des supporters et 2 grosses offres pour Greenwood… les 3 infos OM de ce mardi !

Gouvernance en recomposition, supporters en colère et mercato sous haute tension : ce mardi 10 février 2026, l’actualité de l’Olympique de Marseille est dense. Voici les trois informations essentielles à retenir.

Une dirigeante prend de l’épaisseur en interne

Selon La Provence (9 février 2026), Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance et présidente de McCourt Global, occupe désormais une place centrale dans les décisions stratégiques de l’OM. Présente de manière remarquée au Vélodrome lors du match de Coupe contre Rennes, elle agirait comme le relais direct de l’actionnaire américain Frank McCourt.

Toujours d’après le quotidien régional, son influence dépasse le cadre institutionnel, notamment sur les questions financières, tandis que le président Pablo Longoria apparaît plus en retrait dans certaines instances.

Source : La Provence.

Les supporters réclament des décisions fortes

Après la lourde défaite 0-5 face au PSG, la colère des groupes de supporters marseillais est montée d’un cran. Selon L’Équipe (10 février 2026), plusieurs associations envisagent un communiqué commun pour exiger des « gestes forts » de la direction.

Parmi les pistes évoquées figurent le retrait du brassard de capitaine à Leonardo Balerdi et un possible départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Aucune décision n’a été prise à ce stade et je ne peux pas confirmer que ces demandes seront suivies d’effet.

Source : L’Équipe.

Greenwood très courtisé en Premier League

Le dossier mercato de la journée concerne Mason Greenwood. Selon le média espagnol Fichajes (9 février 2026), deux clubs de Premier League, Liverpool et Tottenham, envisageraient de formuler des offres pouvant atteindre 90 M€.

La même source rappelle que Manchester United conserverait un pourcentage à la revente du joueur. À ce stade, je ne peux pas confirmer l’existence d’offres officielles, ces informations n’ayant pas été corroborées par d’autres sources.

Source : Fichajes.