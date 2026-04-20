Greenwood au coeur d’un effet domino mercato ? l’objectif XXL fixé par McCourt et Benatia passe aux actes… Les 3 infos OM de ce lundi !

L’Olympique de Marseille vit une journée charnière entre incertitudes sportives et menaces sur son effectif. Entre rumeurs de mercato et pression économique, les décisions à venir pourraient redessiner en profondeur le projet marseillais. En parallèle, l’urgence sportive impose déjà des mesures fortes en interne pour éviter une fin de saison catastrophique.

Mercato OM : Mason Greenwood au cœur d’un effet domino du mercato européen ?

Le dossier Mason Greenwood pourrait rapidement s’imposer comme l’un des feuilletons majeurs du mercato. Selon Teamtalk, l’Atlético de Madrid surveille attentivement l’attaquant marseillais dans l’optique d’un possible départ de Julián Álvarez, lui-même ciblé par le Paris Saint-Germain.

Ce jeu de chaises musicales place l’OM dans une position inconfortable. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives en 41 matchs, l’international anglais est devenu un élément central du dispositif olympien. Sa valeur marchande et son profil séduisent, ce qui pourrait accélérer les convoitises.

Dans un contexte économique fragile, Marseille pourrait difficilement résister à une offre importante, surtout en cas de non-qualification en Ligue des champions. Une vente irait toutefois à l’encontre du besoin de stabilité sportive, alors que le club tente de se reconstruire sur la durée.

Mercato OM : Frank McCourt fixe un objectif XXL en cas d’échec en Ligue des champions ?

La pression économique monte d’un cran du côté de l’OM. Après la défaite face à Lorient, la menace d’une absence en Ligue des champions pousse la direction à anticiper un scénario financier délicat.

Selon But Football Club, Frank McCourt aurait fixé un objectif clair : dépasser les 100 millions d’euros de ventes lors du prochain mercato si la qualification européenne échappe au club. Une exigence inédite qui reflète les difficultés structurelles de l’OM, déjà marquées par de lourds déficits lors des saisons sans Coupe d’Europe.

Dans cette optique, plusieurs cadres offensifs pourraient être concernés. Outre Mason Greenwood, les noms d’Igor Paixão et Amine Gouiri circulent. Ces potentiels départs fragiliseraient considérablement l’attaque marseillaise, déjà en manque de continuité.

L’équation est claire : sans revenus européens, l’OM devra vendre massivement, au risque de compromettre ses ambitions sportives à court terme.

OM : décision radicale après Lorient, Medhi Benatia impose un programme choc

La défaite contre Lorient a provoqué une réaction immédiate en interne. Medhi Benatia a instauré un cadre strict pour remobiliser un groupe en perte de vitesse avant le choc face à l’OGC Nice.

Le programme est sans équivoque : reprise rapide de l’entraînement, puis séances doublées mardi et mercredi avec une intensité accrue. L’objectif est clair : réinstaurer discipline et engagement dans un effectif critiqué pour son manque d’implication.

Autre mesure forte, la mise au vert dès jeudi à la Commanderie. Contrairement aux habitudes, le club privilégie un cadre interne, contrôlé, afin de maximiser la concentration des joueurs.

Cette fin de saison s’annonce sous haute tension. Avec des objectifs européens en jeu et une pression grandissante, chaque détail devient crucial. La réception de Nice pourrait marquer un tournant décisif, tant sur le plan sportif que psychologique.