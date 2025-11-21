Greenwood, premières rumeurs Mercato, Avant-match Nice-OM

Le Football Club de Marseille publie le replay complet de son émission consacrée à l’actualité de l’OM. Au programme : un débat autour de Mason Greenwood, les dernières informations mercato du club olympien, ainsi que l’analyse détaillée de l’avant-match Nice – OM.

Cette nouvelle édition revient sur les enjeux sportifs, les pistes étudiées pour renforcer l’effectif et la préparation du déplacement à Nice, important pour la suite du championnat.

Contenu du replay : toute l’actualité de l’OM

• Greenwood : meilleur joueur de Ligue 1 ?

L’émission s’ouvre sur un débat autour de la forme actuelle de Mason Greenwood, impliqué dans plusieurs performances marquantes. La question est posée : est-il aujourd’hui le joueur le plus décisif de Ligue 1 ?

• Mercato OM : les dernières pistes et informations

Un point complet est proposé sur le mercato de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs dossiers évoqués :

– Le retour d’Henrique, finalement refusé.

– Les pistes Axel Disasi, Ismaël Doukouré et Sacha Boey, cités parmi les joueurs potentiellement disponibles sur le marché hivernal (source : Africafoot).

– L’intérêt de l’OM pour un milieu « capable d’apporter énergie, projection et prise de risques » (source : L’Équipe).

– Le suivi continu du profil de Reda Belahyane (source : Sport Mediaset).

– Les bonnes opportunités en Ligue 1.

– Les volontés marseillaises de prolonger Vaz et Bakola.

• Focus : calendrier à venir et enjeux pour l’OM

L’émission analyse également le calendrier des prochaines semaines, avec les matches clés qui pourraient influencer la dynamique et les ambitions de l’équipe.

• Avant-match Nice – OM

Un long segment est consacré au prochain match face à l’OGC Nice :

– Bilan de Nice : forme, classement, résultats récents.

– Le système tactique de Franck Haise et les joueurs en forme.

– Les retours espérés pour Roberto De Zerbi.

– Le onze probable de l’OM.

Replay disponible

Le replay intégral est désormais accessible sur notre chaîne YouTube @footballclubdemarseille.

