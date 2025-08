Mercato OM : l’Info du jour très importante sur l’avenir de Greenwood

MERCATO OM – Greenwood déclaré intransférable par les dirigeants marseillais au même titre que Balerdi.

Alors que l’Olympique de Marseille explore sérieusement la piste menant à Edon Zhegrova pour renforcer ses ailes, une certitude émerge du côté du centre Robert Louis-Dreyfus : Mason Greenwood est jugé intransférable par les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi. À l’image de Leonardo Balerdi, autre cadre du vestiaire, l’ailier anglais fait partie des joueurs intouchables aux yeux du club. C’est ce que révèle La Provence dans son édition du jour.

Arrivé l’été dernier de Manchester United avant d’être définitivement, Greenwood s’est imposé comme une pièce maîtresse du système marseillais. Son niveau de performance et son importance dans le projet ont convaincu l’état-major phocéen de le conserver coûte que coûte, malgré les intérêts persistants de clubs saoudiens et européens.

Zhegrova ne viendrait pas remplacer Greenwood

Dans ce contexte, la possible arrivée de Zhegrova ne serait en aucun cas liée à un départ de Greenwood, mais bien pensée pour élargir les options offensives de De Zerbi. Le joueur kosovar, en fin de contrat en juin 2026 et désireux de quitter Lille, est évalué entre 15 et 20 millions d’euros. Il n’a pas participé à la préparation estivale des Dogues après avoir refusé de prolonger son contrat.

Mais son profil interroge : blessé depuis décembre 2024 (adducteurs), Zhegrova n’a plus foulé les pelouses depuis une rencontre… au Vélodrome. Son arrivée dépendra donc à la fois de son état physique, des conditions financières du transfert, et du rôle qu’il pourrait occuper dans la rotation.

En revanche, sur le flanc droit de l’attaque, Greenwood reste l’option n°1 — et le restera. Tout comme Balerdi en défense centrale, l’Anglais est verrouillé dans l’esprit du staff olympien, preuve d’une volonté claire de bâtir autour d’un noyau solide.

Avec ces deux joueurs jugés inamovibles, l’OM entend maintenir une ossature stable tout en poursuivant son mercato ambitieux.