Grosse décision de la direction de l’OM ?

L’Olympique de Marseille a concédé une défaite (1-0) face à Brest ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. De quoi entraîner le départ de Gattuso ?

Encore un match raté et un résultat négatif. L’OM est dans une spirale infernale en 2024 et selon FootMercato, la direction de l’OM aurait décidé de limoger Gattuso. Le coach italien ne devrait pas être sur le banc ce jeudi face au Shakhtar. Pancho Abardonado va-t-il reprendre le poste ? L’OM est en crise et pourrait changer une deuxième fois de coach après le départ de Marcelino en début de saison…

🚨EXCL : ⚪️🔵🇮🇹 #Ligue1 | 💣 C’est bientot terminé entre l’OM et Gennaro Gattuso ❗️ ✅️ D’après l’entourage de l’entraîneur italien, Gattuso ne devrait pas être sur le banc face au Shaktar Avec @sebnonda https://t.co/iS4sUMzRxO pic.twitter.com/XYjGUb6hQU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024

La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

« La première chose que je veux dire c’est que l’on a besoin de s’excuser car on a touché le fond. On a besoin d’assumer nos responsabilités, il n’y a rien à dire ce soir. Aubameyang n’avait pas récupéré, on ne voulait pas prendre de risque et le laisser se reposer. La vérité c’est qu’au classement il faut qu’on regarde derrière. Il ne faut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut maintenant prendre des points pour être tranquille au classement. L’équipe est en difficulté, maintenant il faut se concentrer pour faire ce que l’on a à faire pour bien finir cette saison au classement, » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille juste après la rencontre.

