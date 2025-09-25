Grosse grève des ultras pour Strasbourg – OM !

À la veille du choc de la 6e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et l’OM, l’ambiance de la Meinau risque d’être bien différente de celle attendue. Une partie importante des supporters du Racing Club de Strasbourg a en effet annoncé une grève du soutien lors de cette rencontre face aux Marseillais.

Réunis en conférence de presse ce jeudi matin à Strasbourg, les quatre associations concernées – Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing et la Pariser Section – ont fait savoir qu’elles resteraient silencieuses « jusqu’à nouvel ordre ». Une décision motivée par les sanctions imposées par la direction du club après les banderoles hostiles à la multipropriété, déployées contre Le Havre.

Une Meinau partiellement silencieuse pour la réception de l’OM

Lors de cette prise de parole inédite, les représentants des ultras ont expliqué leur démarche. « On va jouer l’apaisement, respecter le dispositif du club, qu’on juge attentatoire à nos libertés, à contrecœur », a déclaré Maxime, représentant des Ultra Boys 90. Ils affirment agir pour garantir la sécurité de leurs membres et éviter de nouvelles mesures répressives.

Concrètement, cela signifie que la tribune Ouest restera sans animation face à l’Olympique de Marseille. Aucun chant, aucun drapeau, ni banderole critique envers BlueCo, propriétaire américain du Racing, ne sera visible. « Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle », ont résumé les supporters.

Le club appelle à l’unité

En réponse, les propriétaires du Racing ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux et le site officiel du club. Sans mentionner directement les ultras, ils ont insisté sur la nécessité du soutien populaire : « C’est quand le stade tout entier la soutient, de la première à la dernière minute, que l’équipe est en mesure de donner le meilleur d’elle-même. »



Deux banderoles « neutres » devraient néanmoins être autorisées : « Pour un Racing indépendant, populaire et différent » et « La liberté d’expression est un droit, pas un privilège ».

Cette position de silence pourrait s’installer dans la durée, même si les associations de supporters assurent rester ouvertes au dialogue.

Pour l’OM et ses joueurs, ce déplacement pourrait donc se dérouler dans une ambiance singulière, bien éloignée du traditionnel bouillonnement de la Meinau.