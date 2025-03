Grosses révélations, Finances OM vs PSG, gros coup Mercato tenté ? Les 3 infos OM du jour

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille est au cœur de l’actualité avec trois informations majeures. Tout d’abord, une émission très attendue sur le PSG réserve de nouvelles révélations de Véronique Rabiot, la mère et conseillère d’Adrien Rabiot, qui pourrait bien secouer les coulisses du club parisien. Ensuite, l’OM continue de préparer son avenir avec un gros coup de mercato, en explorant la possibilité de faire revenir Franck Zambo Anguissa, actuellement à Naples. Enfin, les salaires en Ligue 1 font débat, et l’OM figure parmi les clubs qui augmentent leurs investissements salariaux, même si l’écart avec le PSG reste abyssal. Découvrez ces trois infos qui marquent l’actualité marseillaise du jour.

1 – OM / PSG : De grosses révélations de Véronique Rabiot à venir sur le PSG et à Nasser Al-Khelaïfi ?

Ce jeudi soir, l’émission « Complément d’enquête » s’intéresse au Paris Saint-Germain et à son président Nasser Al-Khelaïfi. Le reportage sera suivi d’un entretien en plateau avec Véronique Rabiot, mère et conseillère du joueur de l’OM Adrien Rabiot.

L’émission « Complément d’enquête » proposera, ce jeudi soir, une enquête consacrée à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et au club parisien. Ce numéro, intitulé « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG », abordera les coulisses du club et les pratiques de sa direction.

À l’issue de la diffusion, comme le veut la formule de l’émission, le journaliste et présentateur Tristan Waleckx recevra un invité en plateau pour prolonger le sujet et apporter un éclairage complémentaire.

Véronique Rabiot invitée de l’émission

L’invitée de ce numéro sera Véronique Rabiot, mère et conseillère du joueur international français et milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot. Dans un message publié sur le réseau social X, « Complément d’enquête » indique qu’elle « livrera ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président ».

Véronique Rabiot a récemment fait l’objet de tensions avec certains supporters parisiens, notamment lors du dernier match opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. Son intervention dans l’émission est annoncée comme un témoignage direct sur ses expériences et relations avec le club.

2 -Mercato OM : Un énorme coup tenté par la direction ?

L’OM avance ses pions pour renforcer son milieu de terrain. Le club marseillais aurait sondé Franck Zambo Anguissa, actuellement à Naples, pour un possible retour cet été. Mais la concurrence anglaise est bien là.

L’Olympique de Marseille aurait sondé Franck Zambo Anguissa pour un possible retour la saison prochaine. Le milieu de terrain camerounais de 29 ans, aujourd’hui à Naples, voit son avenir incertain.

Selon areanapoli.it, l’OM n’est pas seul sur le coup. Deux clubs de Premier League auraient également pris des renseignements.

Un retour à l’OM ou un départ en Premier League ?

Actuellement sous contrat avec Naples jusqu’en 2027, Zambo Anguissa n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger jusqu’en 2029. Le club italien pourrait donc être ouvert à un départ, et Marseille surveille la situation de près.

Reste à savoir si le joueur, passé par l’OM entre 2015 et 2018, sera tenté par un retour sur la Canebière… ou par un nouveau défi en Angleterre.

Avant de penser au mercato estival, le club marseillais doit avant tout sécuriser sa seconde place au classement pour être certain de disputer la prochaine Ligue des champions.

3 – Salaires Ligue 1 : Un monde entre le PSG et le reste !

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est Ousmane Dembélé qui occupe la première place du classement des salaires en Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain perçoit un salaire de 1,5 million d’euros brut par mois, bien loin des 6 millions d’euros que touchait son prédécesseur avant son exil espagnol. Le club de la capitale reste toutefois dominant dans cette hiérarchie, plaçant les neuf premiers joueurs de la liste des plus hauts revenus du championnat.

Il y a un an, Kylian Mbappé était seul sur sa planète, avec un salaire brut estimé à 6 millions d’euros par mois. Parti au Real Madrid, il laisse la première place de Ligue 1 à Ousmane Dembélé. Les salaires de la Ligue 1 2025 > https://t.co/qXUSD8ZJq7 pic.twitter.com/yEdkpMKj97 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2025

Si le PSG continue d’afficher des salaires élevés, la tendance générale semble à la baisse. En 2023, le trio Mbappé – Neymar – Messi représentait à lui seul plus de 13 millions d’euros mensuels, soit davantage que l’actuel top 15 réuni. Cette saison, le club parisien semble avoir modéré ses dépenses, tout comme d’autres formations de Ligue 1.

Même sans les 3 stars le PSG offre les 12 plus gros salaires de Ligue 1 !

L’OM, habitué à d’importants investissements pour rester compétitif, a tout de même franchi le cap des 500 000 euros mensuels avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg. Cependant, les salaires marseillais restent bien en deçà de ceux du PSG. Parmi les autres clubs ayant consenti des efforts financiers, Rennes a attiré Seko Fofana et Brice Samba, chacun autour des 400 000 euros par mois.

Les clubs de Ligue 1 doivent désormais composer avec plusieurs facteurs régulateurs. Le nouveau fair-play financier de l’UEFA impose un plafond de 70 % des revenus d’un club dédié aux salaires. De plus, le prélèvement de CVC sur les droits TV limite la marge de manœuvre des clubs français, ce qui pourrait freiner l’inflation salariale à l’avenir.

Classement des salaires en Ligue 1 (2024/2025) :

Ousmane Dembélé ( PSG ) – 1 500 000 €

) – Marquinhos ( PSG ) – 1 120 000 €

) – Lucas Hernandez ( PSG ) – 1 100 000 €

) – Achraf Hakimi ( PSG ) – 1 100 000 €

) – Warren Zaïre-Emery ( PSG ) – 950 000 €

) – Vitinha ( PSG ) – 900 000 €

) – Khvicha Kvaratskhelia ( PSG ) – 900 000 €

) – Gianluigi Donnarumma ( PSG ) – 849 500 €

) – Nuno Mendes ( PSG ) – 800 000 €

) – Presnel Kimpembe ( PSG ) – 640 000 €

) – Bradley Barcola ( PSG ) – 550 000 €

) – Désiré Doué ( PSG ) – 500 000 €

) – Adrien Rabiot ( OM ) – 500 000 €

( ) – Pierre-Emile Höjbjerg ( OM ) – 500 000 €

( ) – Alexandre Lacazette ( OL ) – 500 000 €

) – Mason Greenwood ( OM ) – 450 000 €

( ) – Geoffrey Kondogbia ( OM ) – 450 000 €

( ) – Ismaël Bennacer ( OM ) – 450 000 €

( ) – Corentin Tolisso ( OL ) – 450 000 €

) – Gonçalo Ramos (PSG) – 443 500 €

L’évolution des salaires en Ligue 1 pourrait continuer de ralentir dans les prochaines années. Face aux nouvelles régulations et à une rentrée d’argent moins certaine qu’auparavant, les clubs français devront adapter leur stratégie salariale.