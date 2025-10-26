“Habib Beye, je le vois entraîner de l’OM un jour, il a la carrure pour”

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Ronald Zubar a exprimé tout son respect et son admiration pour Habib Beye, qu’il voit un jour sur le banc du club phocéen. Invité à s’exprimer sur Football Club de Marseille, Zubar estime que l’actuel entraîneur du Stade Rennais possède les qualités humaines et tactiques nécessaires pour diriger l’OM.

« Il a eu sa chance en Ligue 1, mais il a dû attendre pas mal d’années pour l’avoir. C’est peut-être aussi à cause de son rôle de consultant, mais il a toujours été juste dans ses analyses », explique l’ancien défenseur marseillais.

Passé par le Red Star, où il a réalisé un travail salué pour la qualité du jeu et la progression collective de son équipe, Habib Beye s’est révélé comme un entraîneur exigeant et passionné. Pour Zubar, cette rigueur et cette vision font de lui un profil idéal pour Marseille :

« En tant que coach, on le découvre vraiment. Il a fait de bonnes choses avec le Red Star. En Ligue 1, il a bien débuté, même si c’est un peu plus compliqué en ce moment. Mais Habib est quelqu’un de brillant, je le vois un jour entraîneur de l’OM. Il a cette carrure pour l’être. »

Zubar a également tenu à rappeler la difficulté du contexte rennais :

« Rennes, ce n’est pas simple non plus. Vous avez vu le nombre d’entraîneurs passés là-bas ces dernières années ? C’est affolant. »

A lire aussi : 🔥Lens – OM (2-1) : Nouvelle désillusion ! Le débrief complet (avec Ronald Zubar)