HAC – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche au Havre lors de la 33e journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisive dans l’optique d’une qualification en Ligue Europa, l’OM doit s’imposer dans une atmosphère étouffante.

Marseille doit sauver son honneur et limiter la casse de sa saison ratée…

Actuellement 7e du championnat avec 53 points , l’OM n’a pris qu’un seul point lors des 3 derniers matches et ne maitrise plus son destin, les joueurs ne répondent plus, la direction durcit le ton et la tension est à son maximum…

Dans un classement très serré, les Marseillais peut encore croire à une 5e place…

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Le HAC ne gagne pas…

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, le HAC reste sur 5 matches nuls de suite. Habib Beye, très remonté, devra faire sans plusieurs éléments blessés : Egan-Riley, Nadir, Kondogbia, Aguerd, Traoré et Weah. De plus, Aubameyang a été exclu du groupe…

À quelle heure et sur quelle chaîne voir HAC – OM ?

La rencontre entre Marseille et le Havre se disputera ce dimanche 10 mai 2026 à 21h00. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+ 4, disponible en streaming via les plateformes Ligue1+.

Le onze probable de l’OM



De Lange – Pavard, Balerdi, Medina, Emerson – Timber, Højbjerg, Nnadi – Paixao, Gouiri, Greenwood.