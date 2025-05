HAC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace au Havre pour y affronter le HAC dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le HAC aura lieu à 21h00 à Lille. Le match sera retransmis en direct sur DAZN.

Le groupe de l’OM

𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 pour #HACOM 👀 Voici la liste des 22 joueurs retenus pour le déplacement au Havre 👥📋 pic.twitter.com/jC0bXpbKCP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2025



Le groupe du HAC

Les onze probables

A lire : Mercato : La tendance se précise pour l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius, Garcia

Rongier, Höjbjerg, Rabiot

Greenwood Henrique (ou Rowe)

Gouiri

LOSC :

Gorgelin

Nego, Sangante (cap), Lloris, Ballo-Touré – Touré

Mwanga, Kechta

Casimir, Ayew, Soumaré

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Océane de 25 180 places

L’Arbitre de ce HAC – OM

Le match sera arbitré par Willy Delajod. Il sera assisté par Erwann Finjean et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Hakim Ben El Hadj Salem.

La Météo

Prévision météo au Havre à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 20°C / ressentie 18°C

– Vent : E 19km/h

– Taux d’humidité : 42%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations HAC vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 21 Match nul : 11 Victoires LOSC : 09

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi : “Le Havre est une équipe vive, physique, ils ont des bons joueurs, Abdoulaye Touré, Josué Casimir, Ahmed Hassan, Gautier Lloris, Loïc Négo, Fodé Ballo-Touré… On devra faire un grand match, rien d’autre. (…) Pour vous, c’est un calendrier facile, parce que vous écrivez… Si vous portiez cette tunique, vous ne le verriez pas si simple ! Beaucoup d’anciens joueurs viennent parler avec vous, d’anciens joueurs devenus chroniqueurs, on dirait qu’ils ont gagné trois-quatre Ballons d’or ou entraîné le Real… C’est le jeu. Le match de samedi soir est difficile face à une équipe qui a pris un point contre Monaco (1-1, le 26 avril), a gagné à Auxerre (2-1, dimanche dernier). Ils ont un bel avantage sur Saint-Étienne (4 points d’avance à deux journées de la fin), mais ils vont batailler. Si on pense que cela sera plus facile qu’à Lille, on se trompe. Si on remporte ce match, on parlera du prochain.”

Didier Digard : “Ce n’est pas un match de gala. C’est un match pour le maintien. C’est l’avenir d’un club, d’une ville. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de notre classement final. La situation reste fragile. On est encore en vie, mais on n’a rien acquis. Il faut tout donner pour concrétiser notre travail. L’objectif n’est pas de les attendre en bloc bas. On espère vraiment exister dans ce match, avec et sans ballon. Il faudra bien utiliser les rares possessions que l’on aura”.