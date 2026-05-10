HAC – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM n’y arrive plus et enchaine les tensions avant ce match face au Havre. Ce match compte pour la 33e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium s’est envolé pour l’OM. Habib Beye est sous tension et devrait quitter le club après cette saison. Plusieurs joueurs comme Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, Weah et Traoré sont forfaits, Aubameyang a été écarté du groupe…

Un onze bricolé avec Pavard latéral droit ?

Mon prono pour HAC – OM : But de Paixao et match nul pour une cote de 16.0 !

Pour cet HAC – OM, je pars sur un but de Paixao et un match nul pour une cote de 16.0* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour tenter d’arracher une qualification en Ligue Europa, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics HAC – OM du 02/05/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 2.10. Le but de Greenwood est à 2.25 !

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*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

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