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HAC – OM : Les Pronos de Nico !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM n’y arrive plus et enchaine les tensions avant ce match face au Havre. Ce match compte pour la 33e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

 

Le podium s’est envolé pour l’OM. Habib Beye est sous tension et devrait quitter le club après cette saison. Plusieurs joueurs comme Aguerd, Egan-Riley, Kondogbia, Weah et Traoré sont forfaits, Aubameyang a été écarté du groupe…

 

Un onze bricolé avec Pavard latéral droit ?

 

 

Mon prono pour HAC – OM : But de Paixao et match nul pour une cote de 16.0 !

 

Pour cet HAC – OM, je pars sur un but de Paixao et un match nul pour une cote de 16.0* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour tenter d’arracher une qualification en Ligue Europa, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics HAC – OM du 02/05/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 2.10. Le but de Greenwood est à 2.25 !

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

 

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

 

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »

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