Haise impressionné par cette force de l’OM !

Après la cuisante défaite (1-5) de l’OGC Nice face à l’Olympique de Marseille, Franck Haise a livré une conférence de presse sans langue de bois, reconnaissant la domination marseillaise tout en pointant des erreurs trop coûteuses de son équipe. Lors de cette soirée à l’Allianz Riviera, l’entraîneur niçois a critiqué la tendance de son équipe à offrir des opportunités à l’adversaire.

Haise a d’abord évoqué le résultat douloureux : “Dans toutes les lignes, même avec des absents, l’OM a beaucoup de qualité. Ils sont capables de faire mal en transition, de verticaliser très fort, et ce soir ils ont aussi profité de nos erreurs. On les a embêtés dans certaines sorties de balle, mais eux ne se trompent pas beaucoup. Ils peuvent viser haut.” Il a regretté que malgré des intentions intéressantes en première mi-temps — notamment une récupération haute plus performante —, Nice n’ait pas su capitaliser sur ces moments positifs.

Le coach a ensuite pointé un problème d’erreurs : « On fait trop de cadeaux », a-t-il martelé, analysant que plusieurs buts encaissés sont directement liés à des pertes de balle ou à des moments où la solidité défensive n’a pas été au rendez-vous. Selon lui, ces erreurs sont dramatiques face à une équipe comme l’OM : des joueurs de haut niveau savent exploiter chaque faille.



Pour autant, Haise ne se montre pas totalement fataliste : « Il y a eu plus de bonnes choses ce soir que lors du match de Metz. » Il souligne que les efforts défensifs, le pressing et la récupération haute ont été là, mais que ces efforts doivent désormais se traduire en efficacité offensive et en rigueur pour éviter d’être sanctionnés.

Sur le plan global, il ne désigne pas des fautes individuelles seulement, mais évoque un niveau collectif insuffisant : « C’est notre niveau global. Même si certains sont en difficulté individuellement, on ne peut pas justifier cinq buts encaissés par des erreurs isolées. »

Enfin, interpellé sur l’impact de cette défaite sur la confiance, Haise se montre résilient : il ne craint pas le prochain match européen (Ligue Europa) et assure qu’il a déjà des idées tactiques pour corriger le tir.