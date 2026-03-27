Harit a tranché, c’est réglé pour 6 joueurs et une piste onéreuse relancée… les 3 infos OM de ce vendredi

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste marquée par les mouvements en vue du prochain mercato estival. Entre situations individuelles à trancher et pistes offensives à l’étude, la direction phocéenne anticipe déjà les grandes manœuvres. Trois dossiers retiennent particulièrement l’attention ce vendredi 27 mars 2026.

Mercato OM : Amine Harit a fait son choix !

Prêté cette saison à Istanbul Basaksehir, Amine Harit s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif stambouliote. Utilisé dans un rôle de milieu offensif gauche, il a disputé 20 rencontres pour un bilan de 1 but et 4 passes décisives, malgré quelques pépins physiques.

Ses performances ont convaincu son club d’accueil, actuellement 5e de Süper Lig, qui voit en lui un joueur clé.

Selon La Provence, le Marocain souhaite désormais rester en Turquie. Mais le dossier s’annonce délicat : sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, il dispose d’un salaire élevé qui complique un transfert définitif. La faisabilité de l’opération dépendra donc principalement d’un accord financier entre les deux clubs.

Mercato OM : C’est déjà réglé pour ces six joueurs ?

Le retour de plusieurs joueurs prêtés semble se préciser du côté de l’OM, avec des expériences globalement peu concluantes.

À Rangers FC, Derek Cornelius n’a pas réussi à s’imposer. Même constat pour Faris Moumbagna à la US Cremonese, où son temps de jeu est limité.

En Espagne, Neal Maupay peine également à convaincre avec le FC Séville, rendant improbable un transfert définitif.

D’autres situations restent en suspens. Angel Gomes pourrait rester à Wolverhampton Wanderers, mais uniquement en cas de maintien en Premier League, aujourd’hui compromis.

De leur côté, Bamo Meïté (FC Lorient) et Ulisses Garcia (US Sassuolo) devraient aussi revenir, leurs options d’achat étant jugées trop élevées par leurs clubs respectifs.

L’OM devra donc gérer un afflux de retours et trancher rapidement sur l’avenir de ces joueurs.

OM mercato : retour d’une piste offensive (onéreuse)

Le nom de Armand Laurienté refait surface dans les dossiers offensifs de l’OM. L’ailier de US Sassuolo, déjà suivi par le passé, correspond au profil recherché pour dynamiser les ailes marseillaises.

Mais la concurrence s’annonce rude. Trabzonspor serait particulièrement actif sur le dossier et prêt à formuler une offre attractive, notamment sur le plan salarial.

Sous contrat jusqu’en 2027, Laurienté est estimé autour de 18 millions d’euros, un montant conséquent mais accessible pour plusieurs clubs européens. À ce stade, aucune négociation officielle n’a été confirmée, et le dossier reste au stade de rumeur.

La bataille pourrait toutefois rapidement s’intensifier à l’approche du mercato estival.