Pierre-Emile Hojbjerg a vécu une soirée pleine avec le Danemark face au Portugal. Capitaine de sa sélection, le milieu de terrain de l’OM a inscrit le premier but de la rencontre avant de participer à la large victoire danoise (4-1).

Voir sur YouTube

Titulaire et porteur du brassard, Pierre-Emile Hojbjerg a disputé les 90 minutes à Braga, samedi soir, en Ligue des Nations. Le joueur marseillais a ouvert le score à la 43e minute en transformant un penalty, juste avant la pause, permettant au Danemark de rejoindre les vestiaires avec un avantage d’un but. Cette réalisation a placé les visiteurs dans de bonnes dispositions avant une seconde période largement dominée par les Danois. Hojbjerg a ainsi cumulé les responsabilités dans cette rencontre, entre son rôle de capitaine, son activité au milieu de terrain et son apport direct au tableau d’affichage.

Le Danemark creuse l’écart après la pause

Les Danois ont rapidement pris le large au retour des vestiaires. Rasmus Hojlund a inscrit deux buts en huit minutes, d’abord à la 49e minute puis à la 57e, pour porter le score à 3-0 malgré les changements effectués par le Portugal à l’heure de jeu. Le Danemark↗ a poursuivi sa marche en avant avec un quatrième but signé Joachim Andersen à la 75e minute. Le Portugal a ensuite réduit l’écart grâce à Bernardo Silva, sans parvenir à remettre en cause le succès des visiteurs.

Une soirée symbolique pour le Portugal

La rencontre avait débuté par un hommage à Cristiano Ronaldo, récemment retraité de la sélection portugaise. Avant le coup d’envoi, ses anciens coéquipiers avaient porté un maillot floqué du numéro 7, mais la soirée s’est finalement achevée par une lourde défaite portugaise. Le Portugal reste en tête de son groupe avant un dernier déplacement au pays de Galles. Côté danois, Hojbjerg↗ termine la rencontre avec un but, 90 minutes disputées et une victoire à l’extérieur sous le brassard de capitaine.