Mercato OM : De nouveaux prétendants pour Pierre-Emile Hojbjerg

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L’OM accuse un nouveau lourd déficit financier à l’issue de cette saison. En difficulté financièrement, l’Olympique de Marseille doit vendre. Certains cadres sont sur le départ comme Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois souhaite rejoindre l’Italie malgré de nouveaux prétendants qui le suivent de près.

L’Olympique de Marseille doit s’activer. La DNCG a donné cinq jours au club marseillais pour revenir avec des éléments complémentaires et des projections cohérentes. Alors que la première audition n’a pas fait grande impression, l’OM doit montrer sa capacité à vendre des joueurs pour renflouer les caisses.

L’OM a cinq jours pour convaincre la DNCG

Cinquante à soixante millions d’euros de vente étaient attendus avant la première audition mais le club phocéen doit aussi limiter l’apport que devra verser Frank McCourt qui en a marre de mettre la main au pot et alléger sa masse salariale.

Dans l’urgence, la direction olympienne attend des offres concrètes pour les joueurs de son effectif. Tout le monde est à vendre à condition de recevoir une offre convenable.

La direction attend les offres

Certains sont déjà sur le départ comme Greenwood. L’attaquant anglais est annoncé à la Roma depuis plusieurs semaines malgré la concurrence de Fenerbahçe sur le dossier. Mais le club italien ralentit le dossier pour essayer d’obtenir l’Anglais à un moindre coût.

L’OM a déjà attendu et continue de patienter car la Roma a tardé à nommer son nouveau directeur sportif et doit vendre pour respecter le fair-play financier de l’UEFA avant de pouvoir acheter. D’autres joueurs sont pistés comme Angel Gomes (Coventry et Hull City) ou Hamed Junior Traoré sans qu’aucune offre concrète ne parvienne.

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L’avenir d’Hojbjerg crispe en interne

Le milieu de terrain danoir Pierre-Emile Hojbjerg serait aussi sur le départ. Annoncé du côté de la Juventus cet hiver, Hojbjerg est resté mais ne devrait pas prolonger l’aventure à l’OM. Sa situation crispe en interne selon RMC Sport.

Le Danois suscite quelques intérêts dans le Golfe et l’OM espère le vendre à un montant intéressant. Mais l’international danois (97 sélections, 11 buts) rêve de l’Italie et de la Serie A. Un problème quand RMC Sport affirme qu’aucun club transalpin ne s’est manifesté de manière concrète pour le recruter.

Sans les revenus de la Ligue des Champions et après une saison manquée, les dirigeants espèreraient que certains Olympiens pensent aussi à l’avenir du club et fassent les choix ou efforts nécessaires pour aider l’OM. Pas certain que tout le monde l’entende de cette oreille. A commencer par Hojbjerg.

Clarence Maillefaud