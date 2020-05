« Hommage à Eric Gerets » par Salim Lamrani

L’ancien traducteur de Marcelo Bielsa, à Lille et à Leeds, a tenu à rendre hommage à Eric Gerets en ce jour d’anniversaire pour le Lion de Rekem. C’est avec plaisir que Football Club de Marseille relaie son texte…

Cher Eric Gerets,

Malgré l’écoulement des années, les supporters de l’Olympique de Marseille conservent un souvenir ému de votre séjour dans le sud de la France. Tous les amoureux du football au cœur bleu et blanc gardent encore en mémoire l’exploit réalisé dans le stade mythique d’Anfield Road, face au redoutable Liverpool de Steven Gerrard, Fernando Torres et Jamie Carragher, à l’occasion de votre premier match en tant qu’entraîneur, alors qu’aucune équipe française n’avait jamais remporté de victoire sur le terrain des Reds.

Arrivé au chevet d’une équipe qui se débattait à la 19 ème place du classement, vous aviez réussi la prouesse de la hisser sur le podium du championnat, au terme d’une épopée spectaculaire. Peu étaient ceux qui croyaient en la possibilité d’une telle remontée. Mais vous aviez su cultiver chez les joueurs la conviction que la cohésion, les efforts et la ténacité auraient leur juste récompense, qualifiant le club pour la plus belle des compétitions européennes. Comme l’écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « la grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir des hommes. »

Loin de vous satisfaire de cette réussite, vous nourrissiez, au contraire, une aspiration plus grande pour le peuple marseillais : conquérir le trophée national qui fuyait le club depuis 1993 et offrir ainsi aux fidèles une parcelle de bonheur pour égayer un quotidien souvent marqué par les épreuves de l’existence. Jusqu’à la dernière journée, le valeureux Lorik Cana et ses coéquipiers, habités par la foi née de la solidarité collective que vous leur aviez inculquée, ont lutté sous vos ordres pour atteindre l’objectif ultime. Mais le destin en décida autrement.

Au-delà des résultats, de la beauté du jeu et des émotions indélébiles, nous gardons surtout en mémoire l’image d’un homme intègre pour qui la parole donnée était sacrée et les principes non négociables. C’est ce qui vous a valu l’estime et l’affection du Vélodrome. « La loyauté et la franchise sont les premières vertus de l’homme de bien », dit un adage latin.

Telle est la maxime qui nous vient spontanément à l’esprit lorsque la nostalgie nous amène à contempler votre héritage.

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire.

Salim Lamrani