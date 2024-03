Il a traumatisé l’OM (et ses supporters) mais il continue de nier !

L’OM affrontera Benfica le 11 Avril prochain pour un quart de finale d’Europa League. L’occasion pour l’ancien attaquant du club lisboète Vata de revenir sur son but polémique pour A Bola ce lundi.

« Ce ne fut pas de la main mais de l’épaule », a affirmé Vata dans A Bola ce lundi au sujet de son but polémique inscrit face aux Marseillais en demi-finale de la Coupe des champions, l’ex-Ligue des champions en 1990.

Vata en itw dans A Bola, ce lundi.

Il revient sur son but contre l’OM en 1990 : « Ce ne fut pas de la main mais de l’épaule. Pourquoi je mentirais 34 ans après ? » pic.twitter.com/HzQJlL8T4M — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) March 25, 2024

« Ce but restera dans l’histoire de Benfica », se réjouit l’ancien attaquant lisboète dans l’entretien accordé au quotidien portugais. « Beaucoup de gens disent que j’ai marqué de la main. Mais l’arbitre n’a jamais dit que c’était un but de la main. Ce ne fut pas de la main mais de l’épaule. Pourquoi je mentirais 34 ans après? »

Vata dans @abola : « Je me souviens très bien de ce but historique. Les gens disent que j’ai marqué avec la main, mais l’arbitre lui-même ne l’a jamais affirmé et moi non plus. J’ai marqué avec l’épaule. Mais bon, chacun son interprétation. Cela fait 34 ans que je dis la même… pic.twitter.com/S0HnmOWDdH — OManiaque (@OManiaque) March 25, 2024

« On réclame une main, mais quand tu ne l’as pas vue, tu ne l’as pas vue »

L’arbitre de la rencontre de cette demi-finale, Marcel Van Langenhove ne regrette pas d’avoir accordé ce but de Vata ! Il avait déclaré en 2020 : « On réclame une main, mais quand tu ne l’as pas vue, tu ne l’as pas vue, c’est tout… »

Les reporters de TF1 de l’époque, à savoir Jean-Michel Larqué et Thierry Rolland avaient quant à eux déclaré : « Oh Vata, c’est une catastrophe, un own goal…Ils ont dû regarder trois fois une image qui n’était pas claire pour dire que c’était une main. Et encore, est-ce que c’était avec la main, avec l’avant-bras, au-dessus du bras? Encore personne aujourd’hui ne sait le dire. »