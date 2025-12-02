Impact de la CAN sur l’OM : un calendrier finalement favorable !

L’Olympique de Marseille peut souffler. Alors que la date du 8 décembre avait d’abord circulé concernant la mise à disposition des joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations, la FIFA aurait finalement tranché pour une convocation au 15 décembre, selon les informations relayées par Sky Sports. Une décision qui change beaucoup de choses pour le club phocéen, qui craignait de devoir se passer de plusieurs éléments clés au cœur d’un mois de décembre décisif.

Plusieurs joueurs marseillais sont concernés par la CAN, organisée au Maroc. Le premier est Nayef Aguerd, défenseur de 29 ans, joueur important avec le Maroc. Le second est Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant gabonais de 36 ans, indispensable au secteur offensif olympien. Avec une libération fixée au 15 décembre, l’OM pourra donc compter sur ces deux cadres pour les rencontres cruciales face à l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre et contre l’AS Monaco le 14 décembre.

Une fenêtre décisive pour l’OM avant les départs en sélection

Un scénario bien plus favorable que celui initialement redouté, qui aurait privé l’équipe de deux titulaires majeurs alors que l’OM joue sa qualification européenne et cherche à remonter en championnat.

Du côté des autres joueurs potentiellement concernés, le club marseillais devrait être épargné. Hamed Junior Traoré, blessé depuis le début de la saison, ne devrait pas participer à la compétition. Robinio Vaz, un temps courtisé par le Sénégal, reste concentré sur Marseille. Bilal Nadir, convoqué avec le Maroc en mars 2025 sans entrer en jeu, ne semble pas dans la liste prioritaire de Walid Regragui. Enfin, Amine Gouiri, 25 ans, est blessé et forfait pour la compétition avec l’Algérie.

Avec cette décision de la FIFA, l’OM peut désormais aborder son calendrier de décembre avec davantage de sérénité. Conserver Aguerd et Aubameyang pour ces deux rendez-vous majeurs représente un atout considérable dans la dynamique actuelle de l’équipe. Une bonne nouvelle qui pourrait peser lourd dans les ambitions marseillaises avant la trêve hivernale.