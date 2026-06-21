Incendie au Black Angus : FC Marseille lance une cagnotte pour sauver le média

Mercredi, un incendie accidentel s’est déclaré au restaurant Le Black Angus, à La Valentine, où FC Marseille avait installé son studio depuis l’année dernière. Le feu, parti des cuisines, a lourdement touché les lieux et endommagé une grande partie de notre matériel de production.

Merci infiniment pour tous vos messages de soutien.🙏 Ça fait 15 ans qu’on vit cette aventure avec Nico et vous tous.

J’ai essayé de raconter quelques moments de cette histoire. Si vous avez deux minutes, c’est est juste en dessous. https://t.co/Nq4YUtEy0r pic.twitter.com/UGl7aSHUHV — Benjamin COURMES (@BenFCM) June 20, 2026

Caméras, micros, ordinateur, table de mixage, éclairages, câbles, éléments de décor, mobilier : une grande partie de ce qui nous permettait de produire nos lives, nos débats, nos débriefs et nos émissions autour de l’OM est aujourd’hui inutilisable.

Depuis quinze ans, FC Marseille s’est construit pas à pas, avec passion, indépendance et liberté de ton. Fondé par Nicolas Filhol et Benjamin Courmes, rejoint notamment par Jean-Charles De Bono, notre média est devenu au fil des années un lieu d’échange pour de nombreux supporters marseillais, avec des invités comme Dimitri Payet, Christophe Galtier, Samir Nasri ou Romain Alessandrini.

Les démarches auprès des assurances sont évidemment lancées, mais l’urgence est là. Pour éviter un arrêt brutal de notre activité, nous avons ouvert une cagnotte en ligne.

Chaque participation, même modeste, nous aidera à reconstruire notre outil de travail et à poursuivre l’aventure FC Marseille.

Merci infiniment pour votre soutien.

Pour participer à la cagnotte en ligne, cliquez ici.