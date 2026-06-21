PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Incendie au Black Angus : FC Marseille lance une cagnotte pour sauver le média
OM Actualités

Incendie au Black Angus : FC Marseille lance une cagnotte pour sauver le média

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Mercredi, un incendie accidentel s’est déclaré au restaurant Le Black Angus, à La Valentine, où FC Marseille avait installé son studio depuis l’année dernière. Le feu, parti des cuisines, a lourdement touché les lieux et endommagé une grande partie de notre matériel de production.

Caméras, micros, ordinateur, table de mixage, éclairages, câbles, éléments de décor, mobilier : une grande partie de ce qui nous permettait de produire nos lives, nos débats, nos débriefs et nos émissions autour de l’OM est aujourd’hui inutilisable.

Depuis quinze ans, FC Marseille s’est construit pas à pas, avec passion, indépendance et liberté de ton. Fondé par Nicolas Filhol et Benjamin Courmes, rejoint notamment par Jean-Charles De Bono, notre média est devenu au fil des années un lieu d’échange pour de nombreux supporters marseillais, avec des invités comme Dimitri Payet, Christophe Galtier, Samir Nasri ou Romain Alessandrini.

Les démarches auprès des assurances sont évidemment lancées, mais l’urgence est là. Pour éviter un arrêt brutal de notre activité, nous avons ouvert une cagnotte en ligne.

Chaque participation, même modeste, nous aidera à reconstruire notre outil de travail et à poursuivre l’aventure FC Marseille.

Merci infiniment pour votre soutien.

Pour participer à la cagnotte en ligne, cliquez ici.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823