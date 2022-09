Incidents entre supporters : L’OM tape du poing sur la table !

Après les incidents (jet de fumigènes et feux d’artifices) entre le parcage allemand et le virage nord lors d’OM – Francfort, l’OM a publié un communiqué.

De tels comportements dépassent nettement l’entendable

« Le match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort ce mardi 13 septembre a été marqué par des jets de fumigènes et d’engins pyrotechniques dans le secteur nord-ouest du stade. L’Olympique de Marseille regrette profondément ces actes et tient, par ce communiqué, à condamner fermement le comportement des individus qui en sont auteurs. Ces dernières semaines, le club a travaillé étroitement et positivement avec les autorités publiques mais également avec ses groupes de supporters pour éviter tout type d’incident, hors et dans le stade, et garantir ainsi l’organisation de matchs sûrs et sécurisés. Alors qu’aucun débordement majeur n’est survenu en marge du match, le club ne peut tolérer qu’une ambiance si exceptionnelle ne soit gâchée par les actes irresponsables de quelques individus. De tels comportements dépassent nettement l’entendable : au-delà d’être dangereux, ils entachent l’image du club, de ses supporters et de l’atmosphère unique qui caractérise notre stade. L’Olympique de Marseille réaffirme son engagement à travailler avec les autorités publiques pour identifier ces individus, punir ces comportements, et s’assurer que de tels incidents soient définitivement bannis de notre stade. » Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille après la rencontre OM – Eintracht Francfort