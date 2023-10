Incidents OM – OL : Zeroual dénonce des groupes indépendants !

Le bus des Lyonnais a été caillassé lors de leur arrivée au stade Vélodrome, dimanche, avant le match face à l’OM. Juste avant l’annonce de l’annulation du match, l’un des leader des South Winners, Rachid Zeroual a pris la parole dans le virage.

Rachid Zeroual a dénoncé les agissements de groupes indépendants qui pénalisent tous les supporters de l’OM. « Le match c’est mort. Il n’y aura pas de match, je suis désolé de vous l’annoncer, on attend que cela soit officialisé sur l’écran (du stade). Le match c’est mort, grâce à des fils de p*** qui veulent se la jouer indépendants à Marseille. Pour ne pas dépendre des groupes, ils se sentent forts de faire des enculeries à tout va. A chaque fois si on est interdits de stade c’est à cause des trous du c** qui pourrissent les groupes de l’intérieur et on est mort. On a tout fait pour que les lyonnais viennent et que l’on puisse aller là-bas. Malheureusement ils ont voulu attaquer les supporters et leurs cars. »

En zone mixte, la préfète de police des Bouches du Rhône, Frédérique Camilleri a annoncé sept interpellations en marge du match. «Si le match n’a pas lieu, ce n’est pas la faute des supporters OM et OL qui ont participé, une première à la réunion d’organisation. C’est la faute à des abrutis, une poignée d’inconscients. Malgré un double vitrage, les vitres ont été vraisemblablement brisées par des canettes de bière.»

Suite aux événement subis par le bus lyonnais, le match entre l’OM et Lyon a été annulé. Le speaker vient de le confirmer. Une décision sera prise ultérieurement.

Le bus de l’OL a été caillassé au moment de son arrivée au Vélodrome. Deux vitres ont été cassées, les dirigeants sont en colère. Fabio Grosso a pris des éclats de verre et a abondamment saigné du visage.

