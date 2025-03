Incroyable anecdote sur De Zerbi, sanction pour les supporter et mercato… les 3 infos OM du jour

L’Olympique de Marseille fait parler de lui ce jeudi avec trois actualités importantes. Tout d’abord, l’entraîneur Roberto De Zerbi continue d’impressionner, non seulement par son travail tactique, mais aussi par sa grande humanité, comme en témoigne un ancien joueur. Ensuite, la commission de discipline de la LFP a sanctionné le club après des incidents lors du match contre Lens, avec une fermeture partielle du Virage Nord prononcée avec sursis. Enfin, l’OM a essuyé un refus sur le marché des transferts : Maxim Gloukh, jeune joueur israélien, n’a pas rejoint Marseille pour des raisons de sécurité liées à la situation au Proche-Orient.

1 : L’incroyable anecdote sur De Zerbi !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, se distingue non seulement par ses compétences tactiques, mais aussi par son approche humaine du management. Une anecdote racontée par Jason Steele, actuel gardien de Brighton, illustre cette qualité. Après une opération, Steele a reçu un appel vidéo d’une heure de De Zerbi, alors même que ce dernier préparait un match important avec Marseille. Ce geste de soutien inattendu a marqué le joueur et sa famille, soulignant la bienveillance et l’attention que l’entraîneur porte à ses joueurs, même après leur collaboration. Ce leadership humain pourrait renforcer la cohésion et la stabilité au sein de l’OM.

2 : Nouvelle sanction pour les supporters marseillais !

La commission de discipline de la LFP a prononcé, ce mercredi 19 mars, une fermeture partielle avec sursis du Virage Nord du stade Vélodrome. Cette décision fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques et à des propos inappropriés tenus par des supporters lors du match OM-Lens du 8 mars. La sanction, avec sursis, permettra au Virage Nord de rester ouvert pour la réception de Toulouse le 6 avril, mais une récidive entraînerait sa fermeture effective. Déjà sous surveillance pour des incidents similaires, l’OM devra faire preuve de vigilance afin d’éviter de nouvelles sanctions qui pourraient nuire à l’ambiance et à sa quête d’une place européenne.

3 : Il refuse Marseille pour une raison extra sportive !

Actif lors du mercato d’hiver avec plusieurs départs importants (Wahi, Brassier, Koné, Meité) et des arrivées (Gouiri, Bennacer, Luiz Felipe, Dedic), l’OM aurait pu voir arriver un autre élément. Le joueur isrélien n’est pas venu pour des questions de sécurité…

L’Olympique de Marseille a tenté de recruter Maxim Gloukh cet hiver, mais le jeune milieu offensif du Red Bull Salzbourg n’a finalement pas rejoint le club phocéen. Le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, aurait reçu une proposition concrète de l’OM, mais des raisons extra-sportives ont empêché son arrivée.

Selon les informations rapportées par le média Eretz Sport, la situation au Proche-Orient et la guerre à Gaza ont pesé dans la décision du joueur et de son entourage. Son père a expliqué que la crainte de débordements l’avait poussé à refuser l’offre marseillaise. « L’OM est une excellente équipe, mais la situation actuelle suscite une certaine crainte. J’avais peur qu’il y signe », a confié le père de Maxim Gloukh.

Ce refus constitue un coup dur pour l’OM, qui cherchait à renforcer son secteur offensif lors du dernier mercato hivernal. Malgré cet échec, le club marseillais reste à l’affût pour d’éventuelles opportunités sur le marché des transferts.

Reste à savoir si l’Olympique de Marseille tentera une nouvelle approche pour Maxim Gloukh lors du prochain mercato estival ou si d’autres clubs européens tenteront de s’attacher les services du prometteur milieu offensif.