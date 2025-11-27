Indice UEFA : Et si la France décrochait une 5e place en Ligue des champions ?

La France vient de vivre l’une de ses plus belles semaines européennes, et les conséquences pourraient être majeures. Grâce aux victoires du PSG, de l’OM, de l’OL, de Lille et de Strasbourg, l’Hexagone se replace idéalement dans la course au top 2 du classement UEFA saisonnier, un objectif qui offrirait un siège supplémentaire en Ligue des champions 2026-2027.

À l’heure où chaque point compte, le scénario devient de plus en plus crédible.

Cinq victoires françaises… et un bond significatif à l’indice UEFA

Sur les sept clubs engagés cette semaine, cinq ont gagné :

PSG et OM en Ligue des champions,

OL et Lille en Ligue Europa,

Strasbourg en Ligue Conférence.

Seuls Nice (défaite à Porto) et Monaco (nul à Pafos) n’ont pas apporté de points.

Malgré cela, la France renforce nettement sa 5e place au classement UEFA sur cinq ans et creuse l’écart avec les Pays-Bas (+8,693 points).

Si rattraper l’Allemagne au classement global reste hors de portée, l’essentiel pourrait se jouer ailleurs…

Un top 2 saisonnier encore atteignable : la France à 1,59 point de l’Allemagne

Avec la réforme de la Ligue des champions, deux nations bénéficient désormais chaque saison d’un bonus d’un club supplémentaire dans la compétition.

Après la 5e journée, le classement saisonnier est le suivant :

1️⃣ Angleterre – 10,944 pts

2️⃣ Allemagne – 9,857 pts

3️⃣ France – 8,2125 pts

➡️ L’écart est faible : seulement 1,59 point entre la France et la 2e place.

Les qualifications en huitièmes, puis les bonus en quarts et demi-finales, seront déterminants. Et les clubs français sont bien placés pour frapper fort.

Tous les voyants sont au vert pour un printemps européen historique

Les positions actuelles des clubs français laissent entrevoir un scénario très favorable :

PSG : 2e de la Ligue des champions

OL : leader de son groupe en Ligue Europa

Strasbourg : bien parti en Ligue Conférence

Lille : encore en course pour le top 8

OM et Monaco : dans la lutte pour les barrages en C1

Avec plusieurs qualifiés potentiels pour les 8es, la France peut espérer un tir groupé décisif.

Vers un bonus historique en Ligue des champions ?

Si cette dynamique se confirme, la France pourrait décrocher un 5e représentant en Ligue des champions en 2026-2027.

Un scénario encore inimaginable il y a quelques mois, mais désormais totalement envisageable.

Le sprint européen est lancé… et la France est plus que jamais dans le match.