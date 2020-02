[Info FCM] : Le montant que l’OM va payer tous les ans à AREMA !

L’Olympique de Marseille est officiellement devenu l’exploitant du Stade Vélodrome le 1er janvier 2019. L’accord passé avec AREMA n’est pas un simple abandon par le BTPiste de l’exploitation de l’enceinte, l’OM devra les dédommager tous les ans. On a enfin les chiffres de ce dédommagement…

Afin de gérer le Stade Vélodrome, l’OM a créé une nouvelle société interne dénommée « OM Opérations. » C’est avec cette société que AREMA a signé un contrat d’exploitation. En voici les détails tirés des comptes consolidés d’Éric Soccer.

2M€ de droit d’entrée + 1,8M€ tous les ans…

« La société OM Opérations a signé un contrat d’exploitation avec AREMA le 22 décembre 2018 afin de reprendre l’exploitation du stade Orange Vélodrome (AREMA ayant signé un contrat de partenariat avec la ville de Marseille le 25 octobre 2010). Ce contrat d’exploitation prévoit que la société puisse exploiter et entretenir le stade jusqu’à l’échéance du contrat de partenariat le 30 juin 2045 et en tirer les bénéfices.

En contrepartie, OM Opérations a versé à AREMA un droit d’entrée de 2M€ et versera une redevance à AREMA de 1,8M€ par an.

La reprise de l’exploitation du Stade Vélodrome par OM Opérations a débuté le 1er janvier 2019. »

Comptes consolidés d’Éric Soccer déposés au greffe du tribunal de commerce

Ces 1,8M€ par an s’additionneront aux 5M€ de part fixe de loyer versés à la ville (pouvant atteindre maximum les 6M€ sans Champion’s League, les 9M€ avec).

Le Stade Vélodrome, un levier de nouvelles recettes mais aussi de nouvelles dépenses…