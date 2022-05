[INFO FCM] Mercato : L’OM a pris contact avec Axel Witsel

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Axel Witsel pour renforcer son milieu de terrain. Jorge Sampaoli souhaite apporter de l’expérience dans son effectif.

Libre de tout contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel peut s’engager librement avec un club.

Thank you for everything coach, it was a pleasure to work with you during my final year 🙌🏽 I wish you all the best in your future 🙏🏽 pic.twitter.com/uPMbyNo5bd

— Axel Witsel (@axelwitsel28) May 21, 2022