[INFO FCM] Mercato : L’OM se renseigne sur Stefan De Vrij

Comme à son habitude, Pablo Longoria est à la recherche de bons coups pour le mercato. Cette fois-ci, le président marseillais anticipe même la période des transferts d’été et se renseigne sur la situation de Stefan De Vrij.

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Stefan De Vrij pour le mercato d’été 2023. Le défenseur néerlandais est en fin de contrat à la fin de la saison à l’Inter Milan et les discussions ne tournent pas vraiment autour d’une prolongation. Pablo Longoria apprécie fortement son profil plus athlétique que Mbemba ou Bailly (1,89m) et surtout la possibilité de le récupérer à moindre coût.

Une défense De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine?

L’ancien joueur de la Lazio est l’un des piliers de l’Inter Milan depuis 2018. Âgé de 31 ans, il a joué près de 230 matchs en Serie A et 29 matchs internationaux avec les Pays-Bas. Capable d’évoluer sur toute la surface de la défense, il entrerait parfaitement dans les plans d’Igor Tudor. A gauche, à droite ou dans l’axe d’une défense à trois ou à deux, ce droitier est à l’aise avec son pied gauche. L’idée de la direction marseillaise serait avant tout de créer un trio De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La porte est ouverte pour une piste offensive de Longoria?

Faut-il recruter en défense centrale ?

« Est-ce que Bailly il ne faudrait pas le renvoyer directement à Manchester United ? Moi je le renverrai directement, vas te soigner à Manchester. Cette saison, les deux fois où il a enchaîné deux matchs il s’est blessé. C’est problématique, c’est pas comme si il venait de faire quatre saisons pleines, il vient d’un club où il était tout le temps blessé. Je pense que là, comme dirait Pablo Longoria, on verra s’il y a une opportunité de marché, s’il y en a une avec un joueur qui joue plus trop… Pour la Ligue 1, cette défense tient la route. Mbemba c’est la valeur sûre, Gigot peut faire l’affaire, Balerdi en Ligue 1 c’est pareil, il est peut-être limité par rapport à la Ligue des Champions mais en Ligue 1 il peut faire le taff. Et tu as Kolasinac qui pour moi est plutôt bon à ce poste à gauche, Bailly qui va peut-être jouer un jour… Mais Touré à mon avis ils vont essayer de le prêter pendant le mercato. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022