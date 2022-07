[Info FCM] Mercato OM : Igor Tudor va succéder à Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Le coach argentin devrait être succédé par Igor Tudor. D’après nos informations, il devrait être à Marseille dès lundi. Un accord verbal a été trouvé.

A moins d’un retournement de situation, Igor Tudor devrait bien être le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Selon nos informations, le coach croate a trouvé un accord avec Pablo Longoria et est attendu ce lundi à Marseille.

On a un candidat en tête — Longoria

« On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d’évolution. L’équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d’avoir le coach d’ici la fin de semaine » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (01/07/22)