INFO FCM – Mercato OM : le dossier Bulka est aujourd’hui très loin d’aboutir

Identifié pour succéder à Gerónimo Rulli, Marcin Bulka apparaît désormais comme une piste très compliquée pour l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le salaire du gardien polonais et la position actuelle de Neom SC rendent l’hypothèse d’un prêt particulièrement difficile.

Un salaire largement hors de portée pour l’OM

Le dossier Marcin Bulka semblait avoir pris de l’épaisseur ces derniers jours, mais la réalité financière refroidit considérablement la piste.

Selon nos informations, le gardien polonais perçoit actuellement un salaire d’environ 6 millions d’euros nets par an. Une rémunération très largement supérieure aux possibilités actuelles de l’Olympique de Marseille.

Dans ces conditions, la seule manière de rendre un prêt envisageable serait que Neom SC accepte de prendre en charge une part très importante du salaire du joueur.

Or, toujours selon nos informations, le club saoudien n’est actuellement pas ouvert à ce type de montage.

Neom ne veut pas financer un prêt

La position de Neom SC s’explique notamment par la situation récente de Bulka. Le portier n’a disputé que six rencontres la saison dernière, en raison d’une blessure.

Le club saoudien ne souhaiterait donc pas, à ce stade, prêter son gardien tout en continuant à supporter une partie conséquente de sa rémunération.

Cette position complique fortement les plans marseillais. L’OM cherche actuellement des opérations financièrement maîtrisées et privilégie les montages permettant de limiter les dépenses immédiates.

Un prêt de Bulka sans participation importante de Neom à son salaire apparaît donc difficilement compatible avec cette stratégie.

Un transfert sec autour de 15 M€ nécessaire ?

Si Marseille souhaite réellement recruter Marcin Bulka, une autre solution existe : un transfert définitif.

Selon nos informations, l’OM devrait alors débourser environ 15 millions d’euros pour convaincre Neom SC de céder son gardien.

À cette indemnité viendrait naturellement s’ajouter la question du salaire du joueur, qui devrait être considérablement revu pour entrer dans la nouvelle politique salariale marseillaise.

L’opération représenterait donc un investissement très important pour un club qui doit encore réduire ses charges et poursuivre ses ventes avant de retrouver davantage de marge de manœuvre.

À ce stade, Marcin Bulka est donc très loin de l’OM. Le dossier pourrait éventuellement évoluer si Neom modifie sa position ou si les conditions financières changent, mais en l’état, une arrivée du gardien polonais apparaît particulièrement difficile à concrétiser.