Info FCM (Mercato OM) : Sanchez s’éloigne de l’OM

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, (ex OM) , Jérémy Attali (Actu Marseille), Benjamin Courmes (FCM) et Rayane Benmokrane (FCM). Un extrait consacré à à Alexis Sanchez qui selon nos informations s’éloigne de l’OM et se reproche d’un retour en Italie.

