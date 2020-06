[Info FCM] : Mourad Boudjellal répond à Basile Boli

Hier Basile Boli taclait sur Twitter de manière virile le projet de Mourad Boudjellal. Interrogé par Football Club de Marseille, l’ancien président du RC Toulon répond au buteur de 93…

Basile Boli est quelqu’un que je respecte trop

« Ça m’a surpris car Basile Boli est quelqu’un que je connais un peu. Il nous avait rejoint un soir de match du RCT et je l’avais trouvé très agréable. Ça m’a surpris car je ne pense pas sincèrement avoir manqué de respect à l’OM. Donc j’ai pas compris… Mais j’ai trop de respect pour le joueur qui a mis un but de la tête en 93 et qui m’a fait sauter au plafond pour pouvoir l’attaquer. Basile Boli est quelqu’un que je respecte trop. Donc j’en prends acte et si les choses se passent comme je l’espère, je vais essayer de lui donner tort. »

Mourad Boudjellal – Source : Football Club de Marseille

Mr Boudjelal

Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’@OM_Officiel.

Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville.

De Benbarek, Zatelli, Skoblar, @JP_Papin, Di Meco, Deschamps, @SteveMandanda et Pape, nous avons une histoire. — Basile Boli (@BasileBoli_) June 28, 2020