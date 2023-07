[INFO FCM] OM : Le vrai rôle de Pancho Abardonado avec Marcelino

Marcelino a pris ses fonctions ce lundi en arrivant à Marseille. Après une réunion avec Pablo Longoria et le staff du coach, Jacques Abardonado dit Pancho a réintégré le groupe pro !

Jacques Abardonado dit Pancho a réintégré le groupe professionnel cette saison ! L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille était descendu dans les équipes de jeune depuis le départ de Jorge Sampaoli mais retrouve les A cette saison avec l’arrivée de Marcelino.

Pancho ne sera pas seulement traducteur

Ce mardi, le journal L’Equipe annonçait son retour dans un article consacré à la reprise de l’entraînement. Cependant, le rôle de traducteur qui lui a été attribué par le quotidien sportif n’est pas le seul qu’il aura ! En effet, selon nos informations, l’ancien défenseur marseillais ne sera pas uniquement là pour aider les hispanophones !

Pancho sera dans le staff de Marcelino en tant qu’adjoint délégué à l’observation des adversaires. Il devrait également s’occuper de mettre en place les jeunes joueurs pour du sparring partenaire et de faire la liaison avec le centre de formation qu’il connaît très bien.

On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado — Larguet

Ce rôle n’a rien de nouveau puisqu’il l’exerçait déjà avec Jorge Sampaoli comme l’expliquait Nasser Larguet au micro de RMC en janvier 2022. « Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels. Après pour le choix… On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis »