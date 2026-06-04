INFO FCM : Samir Nasri pourrait faire son retour à l’OM avec Genesio

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM se précise, une autre information attire l’attention autour de la composition de son futur staff. Selon les informations de Football Club de Marseille, la présence de Samir Nasri aux côtés du futur entraîneur marseillais constitue une véritable possibilité.

L’ancien milieu offensif de l’OM n’a jamais caché son intérêt pour une reconversion sur un banc de touche. Sur Canal+, Nasri avait d’ailleurs révélé que Bruno Genesio l’avait déjà contacté lors de son passage au Stade Rennais afin de lui proposer un poste d’adjoint. À l’époque, l’ancien international français avait décliné l’offre, estimant ne pas être prêt à franchir ce cap.

Nasri dans le staff de Genesio, rien n’est fait, mais vraie possibilité… — Benjamin COURMES (@BenFCM) June 4, 2026

Selon nos informations, Genesio aurait repris contact avec Nasri afin de lui proposer de rejoindre son aventure marseillaise. Reste désormais à savoir si l’ancien joueur olympien acceptera cette fois de passer de consultant à membre d’un staff technique.

Par ailleurs, comme l’a annoncé RMC Sport, Jérémy Bréchet devrait accompagner Bruno Genesio en qualité d’adjoint. Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens, est également attendu dans le futur staff olympien.

Si rien n’est encore acté concernant Samir Nasri, l’hypothèse de voir l’ancien meneur de jeu retrouver la Commanderie dans un rôle inédit n’est pas a écarté. Une perspective qui ne manquerait pas de séduire une partie des supporters marseillais.