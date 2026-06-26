Internationaux OM : 3e titularisation pour Facundo Medina ?

Auteur de deux prestations remarquées et d’une passe décisive historique pour Léo Messi contre l’Autriche, Facundo Medina pourrait enchaîner les minutes et surfer sur ses belles performances…

Quel visage pour l’Argentine ?

Première de son Groupe J avec 6 points et qualifiée, l’Albiceleste, emmenée par un Léo Messi (39 ans depuis mercredi) semble intouchable et peut rêver d’un nouveau sacre dans cette Coupe du Monde.

Le prochain adversaire de l’Argentine en 16e de finale n’est pas encore connu, mais il devrait se jouer entre l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, à l’issue de la dernière journée du Groupe H. Si la Roja conserve sa première place, c’est le 2e du groupe qui défiera l’Albiceleste, le vendredi 3 juillet à Miami. Mais un scénario inverse n’est pas à exclure, ce qui ouvrirait la porte à un choc explosif et anticipé entre deux des cadors de cette Coupe du Monde, dès les 16e de finale.

Au-delà de cette seule échéance, l’Argentine bénéficie d’un alignement plutôt favorable dans le tableau final. En vertu des règles de tirage encadrant les quatre meilleures nations au classement FIFA, l’Albiceleste évitera l’Espagne, la France et l’Angleterre jusqu’à une éventuelle finale, à condition que ces trois sélections terminent également en tête de leurs groupes respectifs. Un avantage qui, sur le papier, dessine une route a priori plus dégagée vers le dernier carré pour les champions du monde en titre, sans pour autant garantir l’absence d’embûches, dans une compétition à 48 équipes où la moindre désillusion peut surgir à tout moment.

Une quête historique se dessine

Au-delà du tableau et des adversaires à venir, c’est une autre dimension qui donne tout son relief à ce parcours argentin : une victoire finale ferait de l’Albiceleste la première sélection à conserver son titre mondial depuis le doublé brésilien de 1958-1962. Une statistique vieille de plus de soixante ans, qui en dit long sur la difficulté de l’exercice, même pour des champions en titre portés par la forme étincelante de leur capitaine.

Car c’est bien Léo Messi qui continue de tirer cette Argentine vers le haut. En délivrant un doublé décisif face à l’Autriche, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 réalisations, dépassant l’Allemand Miroslav Klose. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient à 39 ans, sans le moindre signe de ralentissement. Reste une question qui pourrait peser lourd dans la suite du tournoi : pour l’heure, aucun de ses coéquipiers n’a encore trouvé le chemin des filets, ce qui place une responsabilité considérable sur les épaules du capitaine à l’approche d’une phase à élimination directe où l’inspiration individuelle ne suffit pas toujours.