Internationaux OM : Amine Gouiri offre la victoire à l’Algérie !

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Alors qu’il sortait d’une prestation plus que décevante à l’image de son équipe, Amine Gouiri a été le héro des siens cette nuit face à la Jordanie. Il a inscrit le but victorieux de l’Algérie à la 82e minute sur une action qui illustre son flair de renard des surfaces…

Une Algérie renversante…

Dans cette Coupe du Monde où chaque détail peut faire basculer un destin, l’Algérie avance encore avec des incertitudes mais conserve une chance bien réelle de poursuivre l’aventure. Entre manque de maîtrise collective et éclairs individuels, les Fennecs devront trouver le juste équilibre pour rivaliser avec des adversaires plus solides. Le rendez-vous face à l’Autriche s’annonce décisif : un véritable test de caractère qui en dira long sur les ambitions réelles de cette sélection. Car à ce stade de la compétition, il ne s’agit plus seulement de gagner, mais de convaincre… et surtout de tenir le rythme imposé par les meilleures nations.

Paul Laffisse