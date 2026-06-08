Internationaux OM : Derek Cornelius, la Coupe du monde pour se relancer ?

Après une saison 2024-2025 mitigée à l’Olympique de Marseille, le défenseur canadien a été prêté à la toute fin du mercato estival 2025 aux Glasgow Rangers en Ecosse. Un prêt assorti d’une option d’achat à 4M d’euros était le deal conclu entre la direction marseillaise et écossaise. Cette saison est loin d’être réussie pour le canadien qui s’est blessé en novembre 2025 et qui a peiné à convaincre son entraîneur qui l’a écarté du groupe professionnel.

A la surprise générale, Derek Cornelius a été retenu dans la liste du Canada pour le Mondial 2026. Il voudra performer dans cette compétition en partie à domicile étant donné que la Coupe du Monde se déroulera également aux Etats-Unis et au Mexique.

Une édition 2022 ratée

Qualifiée pour la dernière édition qui s’est déroulée au Qatar pour la première depuis 1986. le Canada est passé à côté de son Mondial. Dans un groupe composé de la Belgique, la Croatie et le Maroc, les hommes de Jesse Marsch se sont inclinés à trois reprises en autant de rencontres et voudront faire oublier cette mauvaise performance dans ce nouveau format du Mondial.

Avec seulement deux buts inscrits en phase de poule, les Rouges étaient éliminés d’un groupe qui avait vu le Maroc terminé 1er et futur demi-finaliste de l’édition qatarie.

Un bon parcours possible ?

Qualifiée d’office tout comme ses voisins américains et mexicains, la sélection canadienne aura disputera ses matchs à domiciles dans une édition inédite composée de 48 équipes. Ce format permet aux nations moins fortes sur le papier de pouvoir se qualifier pour les phases finales de la Coupe du Monde avec “plus de facilités” qu’à l’accoutumée : “En soi, cela va nous permettre d’aller chercher plus de points…” a déclaré Jesse Marsch, le sélectionneur canadien au média LaPresse canadienne.

S’appuyant sur des joueurs évoluant pour la plupart dans les 5 plus grands championnats du Monde, la sélection dirigée par Jesse Marsch nourrit de l’espoir quant au déroulé de ce nouveau format de compétition. Emmenés par leur capitaine Alphonso Davies (Bayern Munich), les Rouges voudront faire “bonne figure” dans un groupe B composé de la Suisse, Bosnie-Herzégovine (tombeuse de l’Italie en barrages de Coupe du Monde) et le Qatar, qui participe à sa 2e Coupe du Monde après la dernière édition.

Articulé en 4-4-2, le onze de Jesse Marsch utilise deux blocs denses (défense et milieu) avec des profiles athlétiques, la philosophie du sélectionneur est claire : défendre en blocs pour mieux piquer en contre et punir les adversaires avec le redoutable finisseur Jonathan David (Juventus) qui est le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection avec 39 réalisations en 75 apparitions sous le maillot des Rouges.

Un groupe abordable

Les Rouges seront opposés à la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et au Qatar. Un groupe homogène qui pourrait permettre aux hommes de Jesse Marsch d’engranger des points et de la confiance en vue d’une possible qualification en phase finale, qui serait une première dans l’histoire de la sélection qui a été éliminée en phase de poules pour ses deux premières participations à un Mondial (1986 et 2022).

Un atout, et pas des moindres pour le Canada sera l’appuie du public qui sera automatiquement acquis à sa cause. Les supporters auront également à coeur de soutenir leur joueur pour les pousser à aller chercher une première qualification en phase finale rendue plus accessible par le biais de ce nouveau format incluant 48 équipes et un tour de plus. Dans une compétition où ils joueront à domicile, les Rouges auront l’avantage de connaître le terrain mais aussi, ils sont habitués aux températures, ce qui peut constituer un autre atout pour eux dans la quête d’un parcours qui peut s’avérer historique pour le pays.

Entre expérience et jeunesse, l’équipe dirigée par Jesse Marsch voudra bien figurer dans cette compétition à domicile et pourrait rêver d’un parcours historique pour le pays.

Programme des matchs du Canada :

Canada- Bosnie Herzégovine : (BMO Field, Toronto) 21 heures (France) le 12 juin

Canada-Qatar : (BC Place, Vancouver) 00h00 (France) le 19 juin

Suisse-Canada : (BC Place, Vancouver) 21 heures (France) le 24 juin

Paul Laffisse