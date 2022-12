Internationaux OM : Finale de Coupe du Monde France vs Argentine ce dimanche… à quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

Les deux internationaux de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ne devraient pas débuter le match face à l’Argentine avec leur sélection française finale la de Coupe du Monde au Qatar. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce dimanche, l’Equipe de France va jouer sa finale de Coupe du Monde. Les Bleus vont affronter l’Argentine à 16h.

France vs Argentine HEURE ET CHAINE TV

La rencontre entre la France et l’Argentine aura lieu ce dimanche à 16h (heure française). Le match sera retransmis sur beIN Sports et TF1.

France vs Argentine en Streaming

Pour regarder cette rencontre en streaming: connectez vous sur le site de TF1 ou de beIN Sports.

La France est sortie du groupe D avec l’Australie, la Tunisie et le Danemark, puis a battu la Pologne, et l’Angleterre en quart. Les Bleus ont éliminé le Maroc en demi-finale ce mercredi et file donc en finale vs l’Argentine. Voici les 26 joueurs français sélectionnés pour le Mondial.

La sélection de la France

Gardiens

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Défenseurs

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane

Axel Disasi

Milieux

Youssouf Fofana

Eduardo Camavinga

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Jordan Veretout

Attaquants

Marcus Thuram

Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Olivier Giroud

Kylian Mbappé

Si je suis amené à jouer, je vais tout donner sur le terrain et faire le maximum pour l’équipe — Guendouzi

Sélectionné par Didier Deschamps, les deux joueurs de l’OM semblent partie pour être remplaçant au profil d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Au micro d’Europe 1, Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur la complémentarité des différents joueurs appelés au milieu de terrain. Malgré la grosse concurrence, il pense pouvoir apporté un profil différent.

« J’ai des qualités qui sont différentes de celles des autres joueurs du milieu de terrain, c’est aussi pour ça qu’il y a cette complémentarité. En tout cas, je vais rester moi-même. Si je suis amené à jouer, je vais tout donner sur le terrain et faire le maximum pour l’équipe. C’est dans ma nature, je me donne à 200% en match comme à l’entraînement. Ce seront les choix du coach, mais comme je l’ai dit, on a tous des qualités différentes, c’est en ça qu’on se complète bien. Aurélien est un très grand joueur qui fait de belles choses depuis un certain moment, c’est un très bon ami. Tout va dépendre du système, du nombre de milieux de terrain qu’il y aura. Je ne pense pas que seul le match du Danemark sera difficile. On le sait, chaque match international est compliqué. Ce sera à nous de rester focalisé sur notre équipe et pas sur l’adversaire. Le premier match sera très important, c’est celui qui te permet de rentrer dans la compétition. On a les qualités pour faire de très bons résultats. » Mattéo Guendouzi – Source : Europe 1 Sport (16/11/22)