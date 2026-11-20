Les six internationaux de l’Olympique de Marseille ont retrouvé la Commanderie après la trêve de novembre. Entre l’Afrique et l’Europe, Pierre-Émile Højbjerg, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont cumulé 833 minutes de jeu en sélection. Avec des matchs disputés dans dix villes différentes, certains ont également effectué de longs déplacements. À deux jours de la réception du Mans, Bruno Genesio doit désormais gérer la récupération de ses joueurs.

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La trêve internationale de novembre s’est achevée mardi soir pour les joueurs de l’OM. Après une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio retrouve un groupe dont plusieurs éléments ont été fortement sollicités.

De Højbjerg, double buteur avec le Danemark, à Nnadi, qui a traversé une partie de l’Afrique pour disputer deux rencontres avec le Nigeria, les situations sont très différentes.

Football Club de Marseille a recensé le temps de jeu des six professionnels sélectionnés, les stades dans lesquels ils ont évolué et leur distance approximative depuis Marseille.

Le bilan complet : minutes jouées et kilomètres

Joueur Match 1 Match 2 Total minutes Distances cumulées* P.-É. Højbjerg 🇩🇰 Portugal 1-4 Danemark : 90 min, Braga (1 150 km) Danemark 2-3 Norvège : 90 min, Copenhague (1 470 km) 180 2 620 km Nayef Aguerd 🇲🇦 Maroc 5-1 Niger : 90 min, Casablanca (1 560 km) Niger 0-1 Maroc : 90 min, Rabat (1 480 km) 180 3 040 km Geoffrey Kondogbia 🇨🇫 Bénin 4-1 Centrafrique : 73 min, Abidjan (4 320 km) Centrafrique 0-1 Bénin : 90 min, Douala (4 390 km) 163 8 710 km Amine Gouiri 🇩🇿 Algérie 1-0 Togo : 90 min, Tizi Ouzou (740 km) Togo 3-0 Algérie : 45 min, Lomé (4 150 km) 135 4 890 km Himad Abdelli 🇩🇿 Algérie 1-0 Togo : 23 min, Tizi Ouzou (740 km) Togo 3-0 Algérie : 90 min, Lomé (4 150 km) 113 4 890 km Tochukwu Nnadi 🇳🇬 Nigeria 3-1 Tanzanie : 45 min, Uyo (4 260 km) Tanzanie 0-0 Nigeria : 17 min, Zanzibar (6 470 km) 62 10 730 km TOTAL 833 min 34 880 km

Les distances correspondent à des estimations à vol d’oiseau entre Marseille et la ville du stade de chaque rencontre. Leur somme n’est pas le kilométrage réellement parcouru par les joueurs : elle ne comprend ni les trajets entre les deux matchs, ni les retours, ni les éventuelles correspondances.

Højbjerg et Aguerd ont joué l’intégralité des deux matchs

Pierre-Émile Højbjerg est incontestablement le Marseillais qui s’est le plus distingué pendant cette trêve. Capitaine du Danemark, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Buteur lors de la victoire au Portugal (4-1), il a encore marqué face à la Norvège. Mais la défaite danoise (2-3), concédée dans le temps additionnel, a entraîné l’élimination de sa sélection en Ligue des nations.

Nayef Aguerd a également disputé 180 minutes, lors des deux victoires du Maroc contre le Niger (5-1 puis 1-0). Particularité : les deux rencontres se sont jouées au Maroc, le Niger ayant reçu son adversaire à Rabat.

Ces performances avaient déjà été évoquées dans notre bilan des internationaux olympiens après la dernière journée de la trêve↗.

Nnadi a le moins joué, mais ses matchs étaient les plus éloignés

Tochukwu Nnadi a vécu sa première convocation avec les Super Eagles. Titulaire contre la Tanzanie à Uyo, il a disputé 45 minutes avant d’entrer à la 73e minute lors du match retour à Zanzibar.

Avec seulement 62 minutes, il est le professionnel marseillais le moins utilisé durant ce rassemblement. Ses deux matchs se sont toutefois déroulés à environ 4 260 et 6 470 kilomètres de Marseille.

Geoffrey Kondogbia a, lui, joué 163 minutes avec la République centrafricaine. Sa sélection s’est inclinée deux fois contre le Bénin, à Abidjan puis Douala. Le milieu marseillais a été titulaire lors des deux rencontres.

Les deux Algériens présentent des bilans différents. Amine Gouiri a disputé 135 minutes, avec une rencontre complète à Tizi Ouzou et une entrée à la pause à Lomé. Himad Abdelli totalise 113 minutes, dont l’intégralité de la défaite au Togo (3-0).

L’Algérie conserve néanmoins la tête de son groupe de qualification à la CAN 2027.

Un facteur supplémentaire à gérer avant OM-Le Mans

Ces données mettent en évidence des situations contrastées : Højbjerg et Aguerd ont joué deux matchs complets, tandis que Nnadi a bénéficié d’un temps de jeu réduit, mais a été concerné par les déplacements les plus lointains.

Pour Bruno Genesio, la charge de travail ne se résume pas aux minutes jouées. Les voyages, les changements d’environnement et les délais de récupération doivent également être pris en compte.

Comme nous le soulignions dans notre premier bilan de la trêve internationale↗, les joueurs marseillais ont connu des fortunes diverses avec leurs sélections.

La réception du Mans, dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome, intervient quatre à six jours après les dernières rencontres internationales. Le staff devra évaluer l’état physique de chacun avant de composer son équipe.

Le défi pour Genesio sera de retrouver immédiatement la dynamique de l’OM tout en tenant compte des efforts accumulés pendant la trêve.