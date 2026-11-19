Vingt-et-un joueurs de l’OM ont été concernés par les convocations internationales de novembre 2026, et 17 ont effectivement joué. Entre la réussite individuelle de Pierre-Emile Hojbjerg, des qualifications chez les jeunes et plusieurs résultats décevants, la trêve a offert des fortunes diverses aux Olympiens.

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La trêve internationale↗ s’est achevée avec six joueurs marseillais apparus en sélection A et une forte présence dans les équipes de jeunes. Selon Le Phocéen, les rassemblements ont notamment permis à plusieurs jeunes de franchir une étape dans les éliminatoires de la CAN ou de l’Euro, tandis que certains cadres ont connu des résultats plus contrastés avec leur pays.

Hojbjerg décisif malgré l’élimination du Danemark

Pierre-Emile Hojbjerg↗ a été le Marseillais le plus en vue. Le milieu danois a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire au Portugal (4-1), avant de marquer à nouveau contre la Norvège. Le Danemark s’est toutefois incliné 3-2 dans le temps additionnel, une défaite synonyme d’élimination de la Ligue des nations.

Nayef Aguerd↗ a, lui, participé aux deux victoires du Maroc contre le Niger (5-1 puis 1-0). Les Lions de l’Atlas poursuivent leur parcours sans faute dans les qualifications pour la CAN 2027, compétition pour laquelle ils sont déjà qualifiés. L’Algérie a également conservé la tête de son groupe malgré sa défaite 3-0 contre le Togo au retour, après un premier succès 1-0 auquel ont participé Amine Gouiri et Himad Abdelli. Geoffrey Kondogbia, titulaire avec la Centrafrique, a perdu ses deux rencontres contre le Bénin.

Les jeunes Olympiens se distinguent

Avec la France U17, Elies Diallo a inscrit un triplé contre l’Arménie (4-0) et totalisé 171 minutes. Enzo Makumba a délivré une passe décisive, tandis que Samy Bedja et Eliott Leprieur ont également participé aux trois matchs. Malgré la défaite contre l’Italie, les quatre Marseillais ont obtenu la qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de l’Euro U17 2027. En U19, Antoine Valero a marqué deux fois et Milan Leccese lui a délivré une passe décisive lors de la victoire contre la Grèce. Les Bleuets ont validé leur qualification pour la suite des éliminatoires de l’Euro U19 2027. Kelyann Bezahaf, titulaire lors des deux matchs de l’Algérie U23 contre l’Eswatini, et Ibrahim Gomis, aligné avec le Maroc U23 contre l’Éthiopie, ont également connu une qualification.

Temps de jeu variable et convocations sans match

Tochukwu Nnadi a disputé 65 minutes avec le Nigeria, tandis que Tadjidine Mmadi a joué environ 82 minutes avec la France U20 contre le Danemark. Anis Doubal a été titulaire avec la Tunisie U23 à l’aller contre le Gabon, et Bleron Celiku a joué 45 minutes avec l’Albanie U17. Hilan Hamzaoui a déclaré forfait sur blessure avant le rassemblement des U23 algériens. Enfin, Ziyad Baha avec le Maroc U17, ainsi qu’Ivan Guemdani et Kenzo Brignone avec l’Algérie U17, ont été convoqués pour la Coupe du monde U17 au Qatar, dont le début était prévu le 19 novembre.