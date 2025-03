Internationaux OM : L’Argentine de Rulli et Balerdi met une claque au Brésil de Marquinhos !

Dans une soirée de rêve pour l’Argentine, la sélection brésilienne a pris une claque historique en s’inclinant 4-1 lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré des déclarations enflammées avant la rencontre, le Brésil n’a jamais trouvé la solution face à l’Albiceleste, qui a dominé de bout en bout. Les marseillais Rulli et Balerdi sont restés sur le banc…

Avant le coup d’envoi, le Brésil était galvanisé par les propos de Raphinha, qui avait promis une victoire écrasante : « On va les tabasser, les tabasser je te dis. Sur et en dehors du terrain s’il le faut. Et je vais marquer. Qu’ils aillent se faire… voilà. » Cependant, sur le terrain, la réalité fut bien différente. Après seulement 12 minutes, l’Argentine menait déjà 2-0, mettant le Brésil sous pression d’entrée. Bien que le Brésil ait réduit l’écart grâce à une erreur de Cristian Romero, les Auriverdes n’ont jamais été en mesure de revenir dans le match.

🇦🇷 – 🇧🇷 Revivez les moments forts du choc de la nuit à l’Estadio Monumental entre l’Argentine et le Brésil ! 🔥#lequipeFOOT pic.twitter.com/9wUrUv3ONC — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2025



L’Argentine, bien que déjà qualifiée pour la Coupe du monde, a joué sans pression, montrant un jeu collectif impeccable et une maîtrise totale. Le score final de 4-1 reflète pleinement la domination de l’équipe de Lionel Scaloni, qui a éteint les espoirs brésiliens dès les premières minutes.

Rulli et Balerdi sur le banc, Marquinhos honteux !

Le capitaine Marquinhos n’a pas mâché ses mots après la rencontre, livrant un constat sévère : « C’est une honte. Une défaite qui fait très mal, dans un classique comme celui-ci et à domicile. C’est difficile. Nous avons très mal commencé le match, bien en dessous de ce que nous pouvons faire. » Il a également insisté sur le fait que cette défaite ne pourrait pas se reproduire. « Ce n’est pas seulement la faute du coach. C’est celle des joueurs. »

La presse brésilienne n’a pas tardé à réagir, qualifiant cette défaite de « catastrophe ». Le quotidien Lance a titré : « Sans Messi, l’Argentine inflige sa pire défaite au Brésil depuis le 7-1 contre l’Allemagne. » La frustration est palpable, et de nombreux critiques pointent la gestion de l’équipe par Dorival Junior, qui se retrouve sous pression. Roger Flores, ancien joueur et consultant, a évoqué un changement de direction nécessaire : « Quand je parle de changements, je parle évidemment de changements de commandement. » Il estime que le temps de patience est désormais révolu pour le sélectionneur brésilien.

A lire : Le top 10 des salaires des joueurs de l’OM dévoilé !

De l’autre côté, en Argentine, c’était la fête. Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a réagi aux propos de Raphinha, soulignant : « Il ne faut jamais parler avant, surtout quand on ne peut pas le prouver sur le terrain. Dès que Raphinha a dit ça, on l’a envoyé sur le groupe WhatsApp, puis on a répondu sur le terrain. »

Cette victoire de l’Argentine restera gravée dans les mémoires comme un véritable exploit, tandis que le Brésil devra se relever rapidement après cette défaite humiliante.