Internationaux OM : Les 16e pour Gouiri et les Fennecs ?

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La victoire 2-1 sur un but d’Amine Gouiri a redonné de l’espoir aux Algériens qui, en cas de bon résultat contre l’Autriche, assureront une qualification en phase finale du Mondial, une première depuis… 2014 ! Cette ultime rencontre du Groupe J est plus que décisive pour les Fennecs, qui pourraient continuer de rêver dans cette compétition s’ils viennent à bout de David Alaba et ses coéquipiers…

Les chances d’une qualification suffiront-elles ?

Comme l’indique le Tweet du compte Football Meets Data, une victoire est primordiale pour l’Algérie, un match nul pourrait suffire pour se qualifier en tant que meilleurs 3e et une défaite les mettrait en danger…

Le scénario le plus simple reste entre les mains des Algériens eux-mêmes : un succès face à l’Autriche les qualifierait directement à la 2e place du groupe. Une perspective d’autant plus crédible que les Fennecs abordent ce rendez-vous sur une belle dynamique, avec le retour de Riyad Mahrez dans le onze, l’apport d’Ibrahim Maza au milieu et un Amine Gouiri buteur… En face, une Autriche dépassée par l’Argentine (2-0) et limitée offensivement en dehors de Marcel Sabitzer reste un adversaire solide, mais loin d’être injouable pour les Fennecs Algériens…

Le nul pourrait suffire, et l’histoire est en jeu

Même un partage des points, qui offrirait la 2e place à l’Autriche au goal-average, laisserait l’Algérie avec de belles chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes : plusieurs candidats potentiels à cette voie de qualification ont déjà perdu du terrain lors de cette dernière journée, ce qui joue mécaniquement en faveur des Fennecs. À cela s’ajoute une dimension symbolique forte : une qualification marquerait le retour de l’Algérie en 16e de finale pour la première fois depuis le Mondial 2014, un supplément de motivation qui pourrait peser dans ce rendez-vous à enjeu.

Quel adversaire en cas de qualification ?

Là encore, le scénario compte : une 2e place enverrait l’Algérie sur la route de l’Espagne, déjà annoncée comme l’un des outsiders sérieux de cette Coupe du Monde, tandis qu’une qualification via la voie des meilleurs troisièmes offrirait un tableau a priori plus abordable, avec la Suisse en perspective. Une nuance de taille pour des Fennecs qui devront donc, en plus du résultat du soir, surveiller les autres scores pour savoir précisément à quoi s’attendre.

À quelques heures du coup d’envoi, l’Algérie n’a donc pas totalement son destin entre les mains, mais elle s’en approche. Une victoire, et plus rien d’autre ne comptera. Un nul, et il faudra scruter les tableaux Excel des classements jusqu’au bout de la nuit. Quoi qu’il arrive, Vladimir Petkovic et ses hommes auront l’occasion d’écrire, ce dimanche, l’un des chapitres les plus attendus de cette Coupe du Monde algérienne — douze ans après leur dernière apparition en 16e de finale.

Paul Laffisse