Internationaux OM : Un Mondial à oublier pour Tim Weah…

Alors que le fils de “Mister Georges” nourrissait des espoirs pour ce Mondial à domicile, la réalité du terrain n’a pas été la même pour le couteau suisse olympien.

Un temps de jeu très faible…

La Coupe du monde 2026 n’a pas été celle espérée par Timothy Weah. Alors que les États-Unis ont réussi leur premier tour en terminant en tête du groupe D avec des victoires contre le Paraguay (4-1) et l’Australie (2-0), le joueur de l’OM a surtout dû se contenter d’un rôle de doublure dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Barré par la concurrence de Sergiño Dest, dont le profil polyvalent et l’expérience dans le système du sélectionneur argentin semblent avoir convaincu le staff, l’international américain a rarement eu l’occasion de se mettre en évidence au cours de la compétition. Timothy Weah n’aura disputé que 76e minute lors de ce Mondial à domicile…

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Alors qu’il était l’un des joueurs les plus utilisés lors de sa première saison à l’OM, Timothy Weah a eu un rôle bien différent lors de ce Mondial dans l’esprit de Mauricio Pochettino, qui ne l’a titularisé qu’une seule fois, lors du dernier match de phase de poules face à la Turquie. L’Américain n’a cependant pas été à son avantage lors de cette rencontre perdue 3-2, et a été remplacé à la 58e minute par son sélectionneur.

Le fils de “Mister Georges” n’a pas eu le rôle qu’il pouvait espérer au vu de ses prestations abouties à l’OM, lui qui a été l’un des Marseillais les plus réguliers de la saison malgré un contexte sportif plus que compliqué.

Quelle suite pour Tim Weah ?

Éliminés par la Belgique (4-1) dès les huitièmes de finale, les États-Unis n’auront pas connu le Mondial à domicile espéré, et Timothy Weah n’aura donc pas eu l’occasion de rattraper une compétition frustrante sur le plan individuel.

Reste désormais à savoir comment Timothy Weah digérera cette désillusion collective et individuelle. Le couteau suisse marseillais pourrait aborder sa deuxième saison à l’OM avec l’envie de faire taire les doutes nés de ce Mondial en demi-teinte, lui qui n’a jamais caché son ambition de s’imposer comme un titulaire indiscutable, en club comme en sélection.

Paul Laffisse